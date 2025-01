Sanmartín reivindica su gestión en Raxoi, mientras que el PSOE pide autocrítica y diálogo y el PP cuestiona qué mejoró

Borja Verea afirma que "la unión tripartita ganó las elecciones" y la alcaldesa ironiza: "La vida continúa aunque el PP no gobierne"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reivindicado en el pleno extraordinario de debate del estado del municipio su gestión al frente de Raxoi desde que tomó posesión en 2023, mientras que los socialistas han aprovechado para demandar más diálogo y autocrítica y el PP ha cuestionado "qué ha mejorado en los últimos 10 años de mandato de BNG, Compostela Aberta y PSOE".

En una primera intervención, la regidora ha avanzado que no practicaría "el triunfalismo", sino que hablaría de "los objetivos no alcanzados todavía, pero también de los hitos positivos".

Así, ha apuntado que el gobierno local decidió "no tapar los ojos y afrontar reformas de calado", renunciando, ha dicho, "a la política cosmética" y "apostando por los cambios profundos" que "son lentos, tardan en verse y no generan grandes titulares".

Por el contrario, ha reivindicado la "apuesta por lo social", así como el "compromiso con la sostenibilidad, los cambios en la movilidad, en el modelo turístico, la potenciación de la cultura, la lengua y la memoria".

A nivel de gestión interna, Sanmartín ha puesto en valor la creación de un comité de simplificación administrativa para agilizar procedimientos y hacer más accesible la administración local. También ha destacado la reducción de periodo medio de pago a proveedores, "quedando a finales de diciembre en 42 días" y que "la deuda a proveedores está por debajo" de la heredada, "quedando cuatro millones por debajo del anterior".

Del mismo modo, ha mencionado mejoras relacionadas con la cultura, las infraestructuras y la sostenibilidad, entre las que ha recordado los avances en el programa 'Entre Sar e Sarela' o el Ecobosque de Conxo.

Además ha hecho referencia a otros ejes para este 2025 como la vivienda, la implantación de la tasa turística o otras medidas como la cocina central para los centros escolares.

Sobre las relaciones con otras instituciones, la alcaldesa ha subrayado la firma de un acuerdo marco con la USC o con la Xunta para el aparcamiento del Hospital Clínico. También ha aludido a los acuerdos de colaboración con la Diputación para llevar a cabo proyectos como la Vía Verde, los proyectos del POS o la rehabilitación del Estadio Vero Boquete.

"EL AÑO DE LO SOCIAL"

Por su parte, la teniente de alcaldesa, María Rozas, ha destacado que 2024 fue "el año de lo social," con un aumento de las personas beneficiarias de los servicios sociales, el nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), las bolsas de comedor escolar o el Centro Integral para personas sin hogar.

"Será un orgullo que Santiago vuelva a ser vanguardia en lo social, que defiende los derechos de todos sus habitantes", ha manifestado Rozas antes de avanzar que en los próximos años destinarán tres millones de euros a "un amplísimo programa de formación para el empleo".

EL PSOE PIDE DIÁLOGO

Asimismo, el portavoz municipal del PSOE, Gonzalo Muíños, ha puesto en valor que el grupo municipal socialista "ha demostrado a lo largo de estos meses que hay sitio para la crítica y para los reproches", pero también para "dialogar, consensuar y acordar".

"Tenemos claro que en el lugar en el que estamos tenemos mucho que ofrecer, sobre todo cuando este año y medio lo que se ha hecho desde el gobierno local ha sido finalizar los proyectos que nosotros pusimos en marcha y conseguimos financiamiento", ha reivindicado.

En este punto, ha recordado que "la lealtad con Santiago" fue lo que los llevó a respaldar la ordenanza de las viviendas turísticas que causó que la dirección local abriese un expediente a los seis concejales del PSOE y ha reprochado a la alcaldesa que en el anterior mandato ellos "no pidieron contar" con ella. "Unos pactabais en la oposición para frenar nuestro ayuntamiento y nosotros pactamos para que Compostela avance y progrese", ha aseverado.

Así, tras acusar a la alcaldesa de "falta de autocrítica" y criticar "fallos en la gestión diaria", Muíños ha pedido diálogo más fluido con los grupos de la oposición y con los vecinos, para lo que la ha instado a tomar como referencia la actitud mantenida en la negociación para los presupuestos.

Por parte del BNG ha tomado la palabra su portavoz, Míriam Louzao, que ha defendido un gobierno "trabajador" y "eficaz". A continuación, ha reprochado al portavoz del PP, Borja Verea que "le cueste digerir un gobierno en minoría". "Ejemplar mandato el del PP, con tres alcaldes, para ir probando, y no sé cuántos concejales. Es bueno que no perdamos la memoria", ha señalado la nacionalista.

EL PP CUESTIONA AVANCES

En su intervención en el pleno, el portavoz del PP, Borja Verea, ha cuestionado "en qué está mejor Santiago que hace dos años" o "hace 10 años", ya que "esta alianza PSOE, BNG Y Compostela Aberta se extiende ya durante una década".

"Ya me gustaría a mí ser alcalde de Santiago, pero la unión tripartita ganó las elecciones por poco", ha reconocido para, a continuación mirar hacia el futuro y reivindicar que el grupo popular representa ya "una fuerza de cambio" que en las próximas elecciones "va a ganar".

"Esta fuerza de cambio imparable que representamos quiere volver a poner Compostela en marcha", ha apuntado después de recordar algunas de sus propuestas electorales para que Santiago "recupere su energía.

Tras esto, en su última intervención, la alcaldesa ha celebrado "el cambio de discurso del PP". "Es la primera vez que le escucho al portavoz del PP que no ganaron las elecciones. La vida continúa aunque el PP no gobierne", ha expuesto antes de señalar que "tras aceptar que no tuvieron los apoyos suficientes, ahora pasaron a estar ya en campaña". "Faltan meses para estar en el ecuador del mandato, podíamos reservar algunas cuestiones para más adelante", ha apostillado.

A las cuestiones de Verea respondió también en su segundo turno la representante de Compostela Aberta, María Rozas, que ha afirmado que la ciudad "sí que esta mejor que hace 10 años". "Reivindico que no da igual quien gobierne. Seguiremos trabajando para mejorar Santiago y que los titulares que acaparemos no sean los que acaparó el gobierno de 2015 al que usted quiere volver, porque habla de que estaba mejor hace 10 años", ha censurado, a lo que el portavoz del PP reprochó que no tuviesen "la elegancia" de exponer en qué mejoró la ciudad en estos 10 años.

También ha respondido a este respecto Gonzalo Muíños, cuestionando si Galicia está mejor "después de 15 años del gobierno del PP en la Xunta". "Espero ansioso a que haga usted estas mismas preguntas también en el Parlamento gallego", ha relatado.

Por último, Sanmartín, que ha agradecido la "altura de miras" del grupo municipal socialista, ha expuesto que el consistorio cuenta con "problemas estructurales graves, a los que se fueron poniendo parches, medidas que en algunos casos mejoraron algún elemento", pero ha reconocido que "hay que hacer medidas de fondo".

RIFIRRAFES

Al concluir el pleno, la bancada popular pidió turno de palabra para pedir que se retirase del acta de la sesión la palabra 'terapia' --mencionada en un momento del debate por la edil María Rozas respecto a Borja Verea--.

"Por respeto a las miles de personas con una patología de salud mental", han demandado. La alcaldesa, aunque reconoció que no sabía si se había pronunciado esa palabra, ha aceptado la retirada.

También ha habido quejas durante el debate por parte de la portavoz municipal, Míriam Louzao, que pidió que cesasen los comentarios de los concejales populares durante su primera intervención. En su segundo turno de palabra, Louzao llevó a los ediles del PP "dos regalos": Un libro de Daniel Asorey con ilustraciones de Blanca Millán, para que "vean Compostela con otros ojos", y una pelota antiestrés, "para canalizar su frustración".