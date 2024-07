Sector primario, conexión con Portugal y fondos Next Generation, "tres de las prioridades" del PPdeG en la Eurocámara

Millán Mon y Adrián Vázquez asisten en Cascais a unas jornadas del PPE y allí coinciden con Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agricultura, pesca, infraestructuras de conexión con Portugal y fondos europeos Next Generation. Estas son "tres de las prioridades" que señalan los eurodiputados gallegos del PPdeG, Millán Mon y Adrián Vázquez, para la nueva legislatura comunitaria.

Así lo han señalado tras participar en unas jornadas del Partido Popular Europeo (PPE) celebradas esta semana en Cascais (Portugal), a las que han acudido el líder del partido en España, Alberto Núñez Feijóo, y los 189 eurodiputados alcanzados en las elecciones de junio.

Al concluir este cónclave, Millán Mon ha insistido en la necesidad de acercar las instituciones a la gente y que las reformas y cambios impulsados desde Bruselas "sean graduales y tengan en cuenta las preocupaciones e intereses de los ciudadanos y de los sectores afectados".

En este sentido, Adrián Vázquez pone el foco en el sector primario y cree que la Unión Europea "tiene que rectificar errores" de la pasada legislatura "y defender a los ganaderos, agricultores y pescadores". "Galicia no puede permitirse dejar de ser una potencia mundial en el sector primario", añade.

Tal y como manifestaron durante la campaña y prometió propia presidenta de la Comisión y candidata a la reelección, Ursula von der Leyen, los populares proponen que el próximo comisario de Pesca se separe del departamento de Medio Ambiente.

INDUSTRIA, FONDOS Y CONEXIÓN CON PORTUGAL

Asimismo, Millán Mon ha subrayado la importancia de fomentar la industria en todo el continente para crear empleo estable y de calidad, porque "corre el riesgo de quedar rezagada ante el crecimiento" del sector en Estados Unidos y China.

De tal forma, Adrián Vázquez ha reclamado que los fondos europeos deben ir "allí donde se ejecutan mejor" y ha reivindicado los niveles de ejecución del Gobierno autonómico en aquellas partidas que dependen de él, "a pesar del bloqueo constante" del Ejecutivo estatal

"Pedro Sánchez bloquea unos fondos importantes y necesarios para Galicia por mero interés político", denuncia Vázquez, quien asegura que ofrece "financiaciones particulares a comunidades como Cataluña, que no cumple y que está en bancarrota"; en vez de a Galicia, "que no solo cumple, sino que emplea los fondos para mejorar la vida de los gallegos y no para organizar referéndums ilegales".

Además, en lo tocante a las conexiones con Portugal, el eurodiputado del PPdeG ha destacado la labor de la Xunta de Alfonso Rueda, que "hizo más por la unión" que Sánchez "en los últimos seis años", por ejemplo a través del manifiesto firmado esta semana conjuntamente con el Gobierno luso.