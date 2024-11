Una sexagenaria acusada de matar a su marido en Paderne (A Coruña): "Estaba bastante cansada de él"

La mujer presenta un trastorno de personalidad, pero los forenses concluyen que "tenía conocimiento de lo que hacía"

A CORUÑA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una vecina de Paderne (A Coruña), de 63 años, acusada de asesinar a su marido, ha admitido que lo mató porque estaba "bastante cansada de él", según ha declarado en el juicio celebrado tras constituirse el lunes el Tribunal del Jurado.

En él, ha reconocido estar "muy nerviosa". "No sé lo que puedo hacer", ha llegado a decir para ratificar que lo hizo cuando el hombre estaba descansando. "Me hacía muchas putadas, hablando pronto, estaba bastante cansada de él, bastante", ha aseverado en su primera declaración tras el suceso y a preguntas de la representante del Ministerio Fiscal y sin haber planteado cuestiones su abogado.

En su exposición previa ante el jurado, su letrado ha apuntado que los informes médicos ratifican que su cliente parece "bipolaridad y psicopatía" y que también "hay constancia de consumo de alcohol". Esto le provoca, ha argumentado, "desapego de la realidad y le hace ver alucinaciones". "Era consciente de lo que hacía pero no era un acto voluntario", ha recalcado para añadir que "no tenía voluntad, no hay asesinato".

Por ello, ha planteado en su intervención la absolución "por la vía de la eximente completa o, subsidiariamente, eximente incompleta por trastorno mental". "La responsabilidad en este caso está totalmente imprecisa", ha incidido al destacar que "esta persona no estaba totalmente en sus cabales".

No obstante, antes de la vista y a preguntas de los periodistas respecto del estado de la encausada -- en prisión preventiva-- ha señalado que es "consciente de que esto debe tener una cierta condena", "Pero no hay mucha prueba contundente para que haya 20 años", ha considerado.

Durante esta jornada han comparecido también los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que realizaron el estudio de imputabilidad de la procesada quienes han ratificado que "tenía conocimiento de lo que hacía". Presentaba, según han precisado, "un trastorno de la personalidad, pero no brotes psicóticos".

NO PUDO DEFENDERSE, SEGÚN FISCALIA

Por el contrario, la representante del Ministerio Público, en su escrito de calificación, pide 20 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de parentesco y atenuante de alteración psíquica. Ante el jurado, ha trasladado que el fallecido "murió por la acción" de la acusada. "No vio venir el golpe, no pudo reaccionar ni tuvo ninguna capacidad de defensa", ha incidido para afirmar que "le llovieron cuatro martillazos".

"Tenía enfermedades mentales, es cierto, pero estas enfermedades no anulaban su capacidad de juicio, sabía perfectamente lo que hacía y lo que tenía que hacer para que su marido no tuviera capacidad de defensa", ha relatado sobre la procesada. Esto para incidir en que sus patologías "atenuaban la capacidad de controlar sus impulsos solo de forma leve".

HECHOS

El matrimonio convivía en la zona de Velouzás, en el término municipal de Paderne, en una casa propiedad de la madre del esposo. "Entre el 20 de diciembre de 2022 y el 20 de enero de 2023, se propuso acabar con la vida" del marido lo que hizo, añade fiscalía en su escrito de calificación, aprovechando que este estaba descansando en una cama.

En estas circunstancias, la acusada con un martillo "le propinó cuatro golpes" en la cabeza, provocándole la muerte. Después, indica, se la envolvió en una bolsa de plástico de basura y lo cubrió totalmente con una manta, "dejando el cadáver allí", que fue descubierto el 20 de enero.

Antes, en la noche del 6 de enero, la mujer llamó a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 reclamando asistencia médica y siendo trasladada al Complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac), donde fue detenida el 1 de marzo de 2023 tras recibir el alta médica. Pese a su diagnóstico de trastorno bipolar y de personalidad, con consumo de alcohol, el Ministerio Público considera que "tenía suficiente capacidad de comprensión de su acción".