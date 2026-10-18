El SIT-FSI revalida su mayoría en el comité de empresa de Stellantis Vigo con el 61 % de los votos

Elecciones sindicales de 2026 de Stellantis Vigo, a 17 de octubre de 2026. - STELLANTIS VIGO

VIGO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT-FSI) ha revalidado su mayoría en el comité de empresa de Stellantis en las últimas elecciones sindicales, celebradas este sábado, con el 61,12 % de los votos, que se traducen en 21 de los 33 delegados que lo conforman.

De estas elecciones salió elegido el comité de empresa para los próximos cuatro años, que contará con dos delegados más que los elegidos en 2022. De los 33 que lo integrarán, 29 fueron para el Colegio de Especialistas y no Cualificados y cuatro para el de Técnicos y Administrativos, según recoge la propia empresa.

UGT fue la segunda organización sindical en número de votos (17,9 %) y la única que ha conseguido aumentar el número de delegados, que quedará en seis al sumar dos con respecto al anterior comité. Le siguen la Central Unitaria de Traballadoras (CUT), con tres delegados y el 9,16 % de los votos, y Comisiones Obreras (CCOO), con otros tres delegados y el 8,68 % de las papeletas.

La CIG es el único sindicato que se ha quedado sin representación, al igual que en las últimas elecciones, al obtener el 3,14 % de los votos. En estas elecciones ejerció su derecho al voto el 95 % del censo electoral, conformado por una plantilla de 6.200 electores. Se constituyeron un total de 29 mesas de votación, 11 de ellas en los turnos de fin de semana y noche.