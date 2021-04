SOS Sanidade llama a la movilización por toda Galicia el 21 de abril para "garantizar" la presencialidad en el Sergas

Las protestas reclamarán también reducir las listas de esperas, incrementar plantillas y rechazar la reforma sanitaria por "represiva"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones y plataformas agrupadas en torno a SOS Sanidade Pública llama a toda Galicia a movilizarse el próximo miércoles 21 de abril para "garantizar" la presencialidad en Atención Primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) e incrementar el personal de manera que se termine con la "precariedad", entre otras reivindicaciones.

En una rueda de prensa concedida este viernes desde el Centro Sociocultural de Fontiñas de Santiago de Compostela, el portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, ha explicado que estas protestas buscarán "fortalecer alianzas entre trabajadores y la población".

Aparte de Martín, han participado en la comparecencia ante los medios la secretaria de CIG-Saúde, María Xosé Abuín; la responsable de Servizo Sociais de CC.OO. en Galicia, Maica Bouza; la diputada autonómica del BNG Iria Carreira; y otro de los dirigentes de SOS Sanidade Pública, José María Dios.

En principio, las movilizaciones serán en torno a las 20,00 horas en los principales municipios y ciudades en todas las áreas sanitarias, salvo que en algún lugar se convoque en un horario distinto. El portavoz de la plataforma convocante ha incidido en que habrá "servicios de orden para garantizar que se respetan las medidas" de seguridad como las distancias y las mascarillas.

Martín ha resumido las reivindicaciones en cinco puntos. El primero de ellos, la "necesidad de normalizar la actividad en los centros de salud" y "garantizar la asistencia presencial", ante la "hegemonía" del modelo telemático En este sentido, ha dicho estar "a favor de la consulta telefónica", pero considera que la Primaria "se basa fundamentalmente entre personal sanitario y población".

Asimismo, a preguntas de los medios, ha puesto el foco en que la generalización de la atención telemática "puede suponer un aumento de las desigualdades" que afectan a personas mayores y del rural. También considera que este modelo que apoya la Xunta va a "beneficiar" al sector privado.

"AFRONTAR LAS LISTAS DE ESPERA"

La segunda reivindicación para las movilizaciones del próximo 21 de abril es "un plan para afrontar las listas de espera", cuyo dato "debe ser muy malo, porque la Administración todavía no las ha publicado". "Mucho nos tememos de que tengan unas dimensiones importantes que pueden crear una gran preocupación y alarma social", ha añadido.

Además, las protestas reclamarán un "acceso universal" a las vacunas de la covid-19 y rechazarán situaciones que "atentan contra la dignidad de las personas", como las aglomeraciones de personas vividas en los últimos días en diferentes puntos de la Comunidad. Para ello, el portavoz de SOS Sanidade Pública ha insistido en que "hay que contratar más personal" y "ampliar" las instalaciones sanitarias.

Precisamente, en lo que respecta al ámbito laboral, Manuel Martín ha reclamado un aumento de las plantillas sanitaria y no sanitaria y "acabar con la precariedad laboral".

"Si no acabamos con esta situación, la Administración no solo se va a enfrentar con la población, que está muy enfadada y frustrada, sino también con el personal", ha advertido, para seguidamente agregar que "probablemente" estas movilizaciones aumenten "de manera importante" una vez pasada la pandemia.

RECHAZO A LA LEY GALLEGA DE SALUD

El quinto punto para justificar las movilizaciones es "rechazar la reforma de la ley gallega de salud", una normativa que en los últimos días ha vuelto al foco mediático debido al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central.

El portavoz de SOS Sanidade Pública ha afeado a la Xunta y al PP de Alberto Núñez Feijóo que haya "aprovechado la situación de alarma" y que "la población está preocupada por la salud" para introducir en la legislación "medidas de naturaleza represiva".

"Entendemos que la ley vigente tiene suficientes recursos como para abordar las medidas excepcionales que hubiese que adoptar para resolver el problema de la covid", ha explicado, reduciendo la polémica reforma sanitaria a "una maniobra de marketing político".

A todas estas reivindicaciones, Martín ha agregado que los fondos extraordinarios que llegan tanto desde la Unión Europea como del Gobierno deben "destinarse a lo que tienen que destinarse, a la sanidad y a garantizar la calidad de la misma", sin olvidarse "de la investigación".

"NO ES LA NORMALIDAD QUE DICE EL PP"

Por su parte, la secretaria de CIG-Saúde ha puesto el foco en que, cuando se habla de recuperar la normalidad en la Atención Primaria "no es la normalidad que dice el PP ni la Consellería de Sanidade". "No es seguir teniendo agendas de 80 personas citadas que no pueden ser atendidas", ha agregado.

Por eso, María Xosé Abuín ha redundado en la necesidad de "un plan de reordenación de recursos humanos" que contemple la recuperación de vacaciones y días libres "pendientes" del 2020. "Y tampoco se sabe qué va a pasar con el calendario de 2021".

Mientras tanto, la responsable de CC.OO. Servizos Sociais ha aprovechado para transmitir a los pacientes "que el personal de la sanidad no es el culpable" de lo que ocurre en los centros de salud: "La Consellería de Sanidade y el presidente de la Xunta aprovechan la excusa de la pandemia manteniendo la estructura raquítica de personal e introduciendo por la puerta de atrás la atención no presencial".

EL BNG PIDE UNA ATENCIÓN "DIGNA"

Tras lo retratado por los sindicalistas, la diputada Iria Carreira ha querido transmitir el apoyo del BNG al calendario de protestas, porque "es importante que la ciudadanía salga a la calle a exigir lo que tiene derecho: una atención sanitaria de calidad y digna".

La parlamentaria nacionalista ha reconocido que la pandemia supuso "un año muy difícil", que "puso encima de la mesa todas las deficiencias" tras "una década de recortes y deterioro" en el Sergas.

Carreira también ha recordado que el BNG ya demandó "que el plan de vacunación tiene que estar muy bien organizado", al ver "que día tras día se suceden improvisaciones tras improvisaciones", además de las aglomeraciones ocurridas tras un año de pandemia.

FEIJÓO Y SU "PROPAGANDA"

Al hilo de todo ello, en la misma rueda de prensa, el portavoz de SOS Sanidade Pública ha aprovechado para cargar contra la "propaganda" de Feijóo y su labor "como portavoz del Sergas, de la Consellería de Sanidade y de los trabajadores" del sistema durante la pandemia.

De igual modo, ha criticado el comité clínico de expertos en el que la Xunta apoya las restricciones para combatir la covid. "De expertos tienen poco, en epidemias y en salud pública", ha sentenciado Manuel Martín.