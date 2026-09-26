Detenido el joven que atacó a otro con una navaja en el cuello en Cangas en la madrugada del viernes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El joven que atacó a otro con una navaja en Cangas (Pontevedra) en la madrugada del viernes ha sido detenido en la mañana de este domingo. El detenido permanecerá en sede policial hasta pasar a disposición judicial.

Tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil, consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 2.00 horas de la madrugada del viernes.

Varios jóvenes se encontraban discutiendo en una calle de la localidad y supuestamente uno de ellos sacó una navaja y atacó en el cuello a otro. Se desconoce la gravedad de la lesión.

La víctima fue trasladada al centro médico de Cangas y posteriormente al Hospital Povisa, ya que era necesario intervenirlo quirúrgicamente.

Finalmente, el resto de jóvenes escaparon --entre ellos el atacante--, pero según precisa la Guardia Civil de Pontevedra, están identificados y sobre las 10.30 horas de este domingo se detuvo al presunto autor del ataque. El joven se encontraba escondido en una vivienda de Cangas.

Con todo, el detenido permanecerá en sede policial hasta que pase a disposición judicial, en los próximos días.