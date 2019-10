Los sueldos de alcaldes gallegos en 2018: De los más de 70.000 euros de Caballero y Lores a 11 sin cobrar por este cargo

Publicado 09/10/2019 19:18:32 CET

Más de 40 ayuntamientos gallegos figuran en el listado de municipios que no pasaron información en el pasado ejercicio, entre ellos Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), y su homólogo en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), son los dos alcaldes gallegos gallegos que superaron una retribución anual de 70.000 euros en 2018, según los datos correspondientes a este ejercicio del sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA) difundidos este miércoles por el Ministerio de Política Territorial.

Los datos son de 2018, previos por tanto a la convocatoria electoral de las municipales de mayo de este año, tras las que hubo cambios en algunos Consistorios y también se conformaron nuevos plenos, con el consiguiente nuevo reparto de dedicaciones, salarios y otro tipo de retribuciones.

En todo caso, las cifras correspondientes al pasado ejercicio sitúan a dos de los regidores que han continuado con el bastón de mando tras los comicios de mayo como los que percibieron las retribuciones más elevadas en la comunidad, por encima de los 70.000 euros: el vigués Abel Caballero (75.382 euros) y el pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores (71.466 euros).

Por detrás se sitúan los sueldos consignados a los regidores de A Coruña, cargo que en 2018 ocupaba Xulio Ferreiro (39.999 euros); de Santiago de Compostela (51.892 euros) --Martiño Noriega dejó de ser el regidor compostelano también tras los últimos comicios--; y Lugo (Lara Méndez, que sí continúa en el cargo, y consta que cobró 66.840 euros).

De Ferrol, el dato de 2018 señala que el alcalde cobró 21.140 euros, aunque este dato no se ajusta al salario aprobado en su día por el pleno para Jorge Suárez (de Ferrol en Común y alcalde hasta el pasado mayo), quien tenía asignada una retribución que rondaba los 40.000 euros.

En cuanto a Ourense, es uno de los 42 municipios gallegos que figuran en el listado de las entidades que no facilitaron información. En todo caso, el salario de Jesús Vázquez (PP), regidor hasta mayo de la capital ourensana, superaba los 60.000 euros.

En dicha lista de municipios que no facilitaron información, hay ayuntamientos de todas las provincias gallegas y están, entre otros, Verín, Ponteareas, Sarria o Santa Comba.

11 REGIDORES NO COBRARON COMO ALCALDES Y MÁS DE 60 NO TIENEN DEDICACIÓN

Aunque no significa que no tengan retribuciones por otros puestos --por ejemplo el alcalde de As Pontes (A Coruña), el socialista Valentín González Formoso, sí declara retribución como presidente de la Diputación coruñesa--, un total de 11 regidores gallegos aseguran no haber percibido un euro por este cargo.

En concreto, además de González Formoso, comunican no haber recibido retribuciones el año pasado los alcaldes de Toques (A Coruña); Guitiriz, Guntín, O Páramo y Xermade, en la provincia de Lugo; los regidores ourensanos de Beariz, Larouco, Maside y A Mezquita; y el alcalde de Valga (Pontevedra).

Además, aunque sí cobraron otras percepciones (dietas por asistencia a plenos, por ejemplo), más de 60 alcaldes gallegos declararon no tener dedicación: 14 en A Coruña, 13 en Lugo, 28 en Ourense y siete en Pontevedra.

Sin embargo, si bien algunos alcaldes declararon no tener sueldo, sí cobraron cantidades significativas por otros conceptos que no se detallan. El regidor de Ares (A Coruña), por ejemplo, declara haber cobrado 20.213 euros por otras retribuciones o el de Carballedo (Lugo), 20.500 euros.

SILVA Y BALTAR, LOS MAYORES SALARIOS EN LAS DIPUTACIONES

En cuanto a los salarios de los presidentes de las diputaciones gallegos, el más elevado en 2018 se le atribuye a la titular de Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva (74.013 euros); seguida de su homólogo en Ourense, el popular Manuel Baltar (72.325).

González Formoso (PSOE), presidente de la Diputación de A Coruña, cobró 65.831 euros; y el presidente de la Diputación de Lugo, que en 2018 era el socialista Darío Campos --le sustituyó el también socialista José Tomé tras los comicios de mayo--, 65.832 euros.

CONJUNTO ESTATAL

En el conjunto del Estado, los alcaldes de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia son los que más cobran del país según el ranking de sueldos que ha publicado el Ministerio de Política Territorial, con retribuciones de 103.667, 99.999, 92.911 y 85.602 euros, respectivamente.

En el otro extremo de sueldos se encuentran Colunga (Asturias), Marchamalo (Guadalajara) y San Martín y Mudrián (Segovia), que aseguran tener dedicación exclusiva también pero cobran, cada uno, 6.059, 4.623 y 929 euros anuales.

Del total del país, 2.620 alcaldes aseguran no cobrar ninguna retribución por su trabajo y de los que sí declaran tener ingresos municipales, 1.515 aseguran dedicarse en exclusiva al ayuntamiento. Los que más ingresan son los alcaldes de las grandes ciudades, con las tres capitales vascas en los seis primeros puestos.

Después de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia se sitúan el alcalde de San Sebastián (83.869 euros) y el de Vitoria (82.416).

Los sueldos de los concejales siguen un orden parecido al de sus alcaldes y en los primeros puestos figuran los ediles madrileños y barceloneses, por encima la mayoría de los 80.000 euros (los hay con menos ingresos por tener menor dedicación).

No hay sin embargo concejales por debajo de los 20.760 euros, que son los ingresos de Canet de Mar (Barcelona) en 2018, sin dedicación exclusiva. Sí declaran sin embargo esta dedicación los ediles de Santa Oliva (Tarragona), Barbadás (Ourense) y Toén (Ourense), que ingresan también 20.780 euros anuales.