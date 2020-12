El temporal de nieve dificulta el tráfico en más de un centenar de carreteras gallegas

Operarios de la Diputación de Lugo trabajan en una carretera de Folgoso do Courel

Las intensas nevadas provocan espesores de hasta 30 centímetros y la formación de placas de hielo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve ha dificultado la circulación en más de un centenar de carreteras en las provincias de Lugo y Ourense y ha conllevado el mantenimiento del cierre de la OU-122, que discurre hacia Trevinca por Carballeda de Valdeorras, y la prohibición del acceso a parte de la A-6 para camiones, una precaución que ya ha sido levantada.

Fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) han confirmado a Europa Press que la OU-122 permanece cortada debido al temporal de nieve, que ha causado que el nivel de la misma se situase en negro, lo que ha supuesto su cierre.

El acceso al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 419 y 438 de la A-6, que discurre desde Pedrafita do Cebreiro (Lugo) a la provincia de León, se ha prohibido a camiones y articulados en la mañana de este martes de modo temporal.

Posteriormente, se ha levantado esta restricción, aunque la zona, donde trabajan quitanieves de modo continuado, se mantiene en el nivel verde de precaución.

Asimismo, la LU-633 permanece en nivel amarillo en la zona de Pedrafita do Cebreiro, entre los puntos kilométricos 0 y 31, y la LU-530, en nivel verde. Sin embargo, no se han registrado incidencias en carreteras de las provincias de Pontevedra y A Coruña.

DISPOSITIVO

Paralelamente, la Diputación de Lugo ha desplegado un dispositivo en la mañana de este martes para atender las incidencias y garantizar la seguridad en un centenar de carreteras de la provincia situadas en 19 municipios.

Así, el dispositivo, compuesto por 96 operarios y 48 equipos, trabaja en vías que discurren por A Montaña, Terra Chá y la zona sur de la provincia, donde las intensas nevadas de las últimas horas, que han provocado espesores de entre 15 y 30 centímetros y la formación de placas de hielo, han dificultado la circulación.

En concreto, las carreteras de la provincia de Lugo afectadas se encuentran en A Fonsagrada, Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Quiroga, Ribas de Sil, O Incio, Samos, Triacastela, Muras, Vilalba, Ourol y Taboada.

CORTES DE TRÁFICO

De este modo, en A Fonsagrada ha habido cortes en la LU-P-1906, de Pedrafitelas por Vilares a Os Cangos; la LU-P-3601, de Acebo a Negueira de Muñiz; la LU-P-1901, de A Fonsagrada a Navia; la LU-P-4606 y la LU-P-4811.

Además, en Cervantes se ha prohibido el acceso de vehículos, a excepción de todoterrenos, a varias carreteras. Estas han sido la LU-P-1401, de LU-723, por Degrada y Piornedo al límite provincial; la LU-P-1404, de San Román a Quindós; la LU-P-1405, de Campa da Braña a Tres Obispos; la LU-P-1411, de Vilanova a Portelo; y LU-P-1412, de Quindos a Robledo, en Pena do Santo a Setecarballos.

En esta localidad se ha cortado el paso también en la LU-P-0702, de San Román de Cervantes a Degrada; la LU-P-1401, de Doiras a Piornedo al límite provincial; la LU-P-1402, de San Martiño da Ribeira por Quindous a Vilaquinte; LU-P-1403, de Vilanova a Santa María; LU-P-1404, de San Román a Quindous; LU-P-1406, de Os Prados a Trabado; y la LU-P-1407, de Bolois a Vilanova.

Del mismo modo, en Cervantes se ha limitado la circulación a todoterrenos en la LU-P-1408, de Fonquente a Noceda; la LU-P-1409, de Quindous por Vilar a Robledo; la LU-P-1410, de San Martiño da Ribeira por Couso a LU-P-1404; la LU-P-1411, de Vilanova por Vilapún a Vilaspasantes y la LU-P-1412, de Pena do Santo a Setecarballos. Las mismas condiciones se han establecido en la LU-P-3505, de Navia por Vilaquinte a Donís; y la LU-P-4504, de Pedafrita a Portelo.

Adicionalmente, se requiere la utilización de cadenas para circular por varias carreteras de las localidades lucenses de Baleira, Samos, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín y Pedrafita do Cebreiro.