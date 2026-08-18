Los termómetros superan ya los 30 grados en distintos puntos de Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor que está afectando a Galicia, y que se espera que empiece a remitir a partir del miércoles, ha dejado ya temperaturas por encima de los 30 grados en distintos puntos de Pontevedra durante la mañana de este martes.

En concreto, a las 10,40 horas los termómetros ya marcaban 32,1 grados en As Neves y poco antes, 31,7 en Fornelos de Montes. En el Monte Xesteiras, en Cuntis, la temperatura ya ha llegado a los 31,6 grados y en Oia supera los 31.

Las altas temperaturas continuarán este martes en Galicia y la alerta roja quedará restringida a la comarca de Valdeorras (Ourense), donde los termómetros podrán superar los 42 grados, según MeteoGalicia.

Además, según ha informado la Xunta en un comunicado, estarán en nivel naranja las zonas del Miño en Ourense, la montaña de Ourense, el interior de Pontevedra y las Rías Baixas o litoral de Pontevedra. Por su parte, el nivel amarillo se activará en el suroeste de A Coruña y en la zona del Miño en Pontevedra.