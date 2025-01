Trabajadores de Alcoa piden en Xove "implicación" de Gobierno y Xunta: "Si no hay solución, que haya una intervención"

Advierten de que seguirán con las movilizaciones

Trabajadores de Alcoa han retomado las protestas y se han concentrado en el municipio lucense de Xove para reclamar la "implicación" del Gobierno central y Xunta "en la resolución del problema" de la factoría.

La protesta ha tenido lugar este sábado a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Xove. Allí, los manifestantes han encendido bengalas y han proclamado cánticos como 'energía solución' y 'sin industria no hay futuro'.

"Tenemos un problema muy grave. El Gobierno no da signos de vida, no dice nada, ni sabemos nada de él desde hace un mes cuando suspendió la reunión de seguimiento y, por otra parte, Alcoa tampoco dice nada más allá de que no quiere hacer el horno. Unos hechos totalmente contrarios a lo que firmaron", ha clamado el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.

Desde el balcón de la casa consistorial y dirigiéndose a los participantes en la protesta, Zan ha incidido en que si "no hay una solución" a los "problemas de la empresa", que "haya una intervención".

Los trabajadores han advertido de que seguirán con las protestas y todo ello mientras sigue pendiente la mesa de seguimiento del pacto de la planta en San Cibrao, municipio de Cervo (Lugo), que fue suspendida por el Gobierno pese a ser convocada inicialmente para el pasado 9 de diciembre.

El pasado 23 de noviembre, hubo una movilización de los trabajadores en Ribadeo, en la cual terminaron cortando la autovía A-8 que une Galicia con Asturias. Previamente, Alcoa había anunciado un preacuerdo con la compañía energética Ignis EQT como socia inversora para la planta de A Mariña.