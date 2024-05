O TSXG confirma a pena dun ano e nove meses de cárcere a un home por estafar coa venda dunha vivenda en Vigo

VIGO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a sentenza da sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que condenou a un home a un ano e nove meses de prisión pola comisión dun delito de estafa agravada por recaer sobre vivenda.

En concreto, segundo indica o fallo, o acusado interveu persoalmente na compravenda dun piso propiedade dunha sociedade mercantil e, durante o proceso, "coa vontade de obter un enriquecemento patrimonial ilícito e non frustrar a venda prevista", ocultou "deliberadamente" a existencia de cargas legais que pesaban sobre a empresa propietaria do inmoble.

Os feitos ocorreron en 2017, cando o agora condenado vendeu a vivenda a unha muller por máis de 130.000 euros. Con todo, ocultou que sobre o mesmo había varias sentenzas que obrigaban ao propietario a levar a cabo unha serie de reformas, como pechar uns ocos abertos na fachada ou instalar celosías en tres xanelas do piso.

A nova propietaria ignoraba a existencia das resolucións xudiciais e as obrigacións anteriormente ditas. Ademais, meses máis tarde, instaláronse as celosías, "coa consecuente perda de luz natural e desvalorización do piso" na suma de máis de 32.000 euros, segundo recolle a sentenza.

Por todo iso, o TSXG desestimou o recurso de apelación e confirmou a resolución da Audiencia. Con todo, aínda cabe interpor recurso de casación ante o Tribunal Supremo.