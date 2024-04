El TSXG confirma la sentencia de un juzgado de Vigo que declaraba legal la prórroga del servicio municipal de agua

VIGO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia dictada en 2022 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo que avalaba la decisión municipal de prorrogar la concesión del servicio de abastecimiento de agua a Aqualia.

En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal gallego ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por Viaqua, confirmando la legalidad de la prórroga aprobada por el Ayuntamiento el 30 de diciembre de 2020.

La sentencia niega el recurso a esta compañía, que en 1991 concurrió en la licitación junto con Aqualia, saliendo esta última finalmente elegida.

"El hecho de haber concurrido a la licitación de la concesión en 1991, no coloca a la apelante en una situación particular que le permita sostener, más de 30 años después, un interés particular directo y legítimo que le reporte un beneficio particular singularizado diferente del que pueda tener cualquier otra empresa del sector en que la concesión salga a nueva licitación", recoge el TSXG.

Por todo ello, el tribunal ha rechazado la apelación, aunque la sentencia no es firme, ya que cabe recurso de casación.

REACCIÓN DEL ALCALDE

Ante esta noticia, la reacción del alcalde de Vigo, Abel Caballero, no ha tardado en llegar. En un audio grabado y remitido a los medios de comunicación, el regidor ha celebrado la decisión judicial, subrayando que el TSXG avala en su integridad la sentencia del Contencioso-Administrativo, que recogía que la prórroga ordinaria es "perfectamente lícita y conforme a derecho".

Caballero ha reivindicado que la sentencia avala el "buen proceder" municipal, con una decisión adoptada al abrigo de la literalidad del contrato, ya que el documento lo preveía. "Una sentencia absolutamente favorable", ha subrayado.