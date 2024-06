La USC celebra el "desalojo pacífico" de los encierros por Palestina y no descarta denuncias tras evaluar daños

Archivo - El rector de la USC, Antonio López, este martes en el Consello de Goberno - UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - Archivo

El rector avanza la creación de una comisión en apoyo a las universidades palestinas en la que invita a la protesta a participar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ha celebrado el "desalojo pacífico" de los dos encierros por Palestina que había en el Colexio de San Xerome --sede del Rectorado-- y en la Facultad de Geografía e Historia efectuado a primera hora de la mañana de este miércoles por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, no ha descartado que la universidad sancione o denuncie a los jóvenes que promovieron estas acciones, aunque "primero hay que saber quiénes eran". "Depende de la situación que aparezca en los edificios (ahora desalojados) y, en función de eso, procederemos", ha explicado.

Así lo ha asegurado el rector en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en la Casa da Balconada, acompañado de parte del gobierno de la USC y del rector de Geografía e Historia, Marco V. García Quintela. Mientras, un grupo de estudiantes se manifestaban a las puertas con proclamas a favor del pueblo palestino.

El primer encierro y acampada había comenzado a mediados de mayo en la Facultad de Historia --que este miércoles, una vez desalojada, permanece cerrada para labores de limpieza-- y había distorsionado la celebración de los exámenes finales. Algunos tuvieron que trasladarse a otros centros.

Las acciones escalaron hasta que el lunes de esta semana un grupo entró en el Pazo de San Xerome y ocupó la sala donde se estaba celebrando el consejo de gobierno de la universidad. Así, el martes impidieron el paso de trabajadores de la institución académica.

Antonio López ha confirmado el desalojo este miércoles, que ha calificado como "pacífico" de 35 personas que había dentro de San Xerome y de otras cuatro que quedaban acampadas en Historia, pese a que en semanas anteriores habían llegado a ser más de un centenar.

Sin embargo, los afectados por el desalojo niegan ese carácter pacífico. Preguntado al respecto por los medios, el máximo responsable de la USC se ha reafirmado porque es "la información que tiene" y "es público y notorio que fue una solución tranquila y pacífica".

Es más, ha agradecido "el comportamiento" tanto de los agentes participantes en el desalojo como de los propios participantes en el encierro.

"AGOTADA" LA POSIBILIDAD DE DIÁLOGO

El rector ha justificado que se habían "agotado todas las posibilidades de diálogo" y que se estaban produciendo "comportamientos inaceptables" por parte de este grupo de jóvenes. Por tanto, ha llamado a "recuperar la convivencia democrática y el funcionamiento ordinario de la universidad".

López ha insistio en la idea de que ahora empieza "la fase de actuar". Y es que, hasta ahora, según ha defendido, la USC realizó varios "pronunciamientos decididos" en contra del "genocidio" que acomete Israel en la Franja de Gaza y a favor de un alto el fuego a través del claustro y del propio gobierno.

De tal modo, el rector ha anunciado que el consejo de gobierno creará una comisión, en la que invitará a participar a la protesta, para el "desarrollo de acciones a favor de la comunidad universitaria de Palestina".

Este órgano "ya fue constituido" el martes y se adoptaron "algunas medidas" como una vía de ayudas a universidades y a que más estudiantes de Palestina puedan venir a Santiago. A esto ha sumado "cualquier otra acción" que posicione a la USC en "mitigar los efectos de este conflicto".

López ha insistido en que "hasta ayer (el martes) a altas horas de la tarde" su equipo estuvo "en contacto" con los representantes de la protesta para buscar vías de diálogo y negociación, con la condición indispensable de "eliminar la ocupación de edificios", porque --ha dicho-- esto suponía "un chantaje a la universidad".

No obstante, ha lamentado que, hasta el momento de esta rueda de prensa --celebrada a partir de las 10.00 de la mañana--, no hubiese respuesta a este ofrecimiento.

ALGUNAS EXIGENCIAS "SON IMPOSIBLES"

Preguntado sobre ese manifiesto con 16 puntos que exigen los manifestantes, como por ejemplo la ruptura de todo tipo de relaciones con empresas y entidades --citan el Banco Santander-- que tengan negocios con Israel, López ya ha señalado que la USC aprobó "suficientes papeles y pronunciamientos" condenando el "genocidio" y comprometiéndose a romper sus relaciones directas con universidades que no asuman ese llamamiento a la paz.

Sin embargo, el rector ha asegurado que parte de esas peticiones "son imposibles" y hay que "decir que no". En este sentido, ha explicado que "es difícil saber cuáles son" esas empresas que tengan "algo que ver con Israel o con capital judío".

Asimismo, ha recordado que la USC es una administración pública que "no puede decidir" sobre los contratos. "Romper relaciones diplomáticas con Israel no nos toca a nosotros", ha subrayado, para seguidamente valorar que "no hay institución" que se haya pronunciado "de forma tan contundente" coomo las universidades, y "particularmente" la de Santiago.

HISTORIA ESTARÁ CERRADA ESTE MIÉRCOLES

En cuanto a la Facultad de Geografía e Historia, que permanecía ocupada desde mediados de mayo, tanto el rector como el decano han confirmado que este miércoles permanecerá cerrada para labores de "limpiar, recolocar espacios y recoger cosas que aún hay allí".

De esta forma, las labores propias de la jornada, como las revisiones de exámenes, se realizarán en la Facultad de Filosofía, ubicada en las proximidades.