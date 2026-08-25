Vecinos de A Pobra do Brollón (Lugo) denuncian falta de médicos en el centro de salud y exigen una solución "inmediata"

Archivo - Imagen de archivo de un médico - JCYL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

A Pobra do Brollón ha acogido este martes una manifestación vecinal para denunciar la "grave situación sanitaria" que atraviesa el municipio y exigir a la Xunta una solución "inmediata" ante la falta de médicos de familia y de atención pediátrica en el centro de salud.

La manifestación, convocada por la CIG, ha recorrido las principales calles del municipio. Denuncian que el centro de salud se encuentra actualmente sin médicos de familia, pese a tener asignadas dos plazas. Una de ellas está sin cubrir, explican, por la marcha de la facultativa que había sustituido a la profesional jubilada. La otra corresponde a una profesional de baja.

Por su parte, el Sergas ha emitido un comunicado donde insisten en que la cobertura médica diaria está "garantizada" en el centro médico todos los días laborales, con facultativo sustituto.

Explican que las citas médicas se están programando con normalidad y con una demora de alrededor de tres días.

Especifican que el centro cuenta con dos plazas de personal médico. Una de ellas actualmente vacante y "continúa ofertándose" con el objetivo de lograr su cobertura estable, mientras que la ausencia temporal del facultativo que ocupa la otra plaza "está siendo sustituida todos los días".

PSDEG DENUNCIA LA SITUACIÓN

Miembros del PSdeG han participado en la manifestación. Entre ellos, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez; el portavoz del PSdeG en A Pobra do Brollón, Adolfo Rubio; y el alcalde de Ribas do Sil, Roberto Castro.

Lara Méndez ha asegurado que los socialistas gallegos llevarán al Parlamento la reclamación de los vecinos para que la Xunta dé cobertura "inmediata" a las dos plazas médicas, recupere la atención pediátrica y "garantice asistencia estable". Además, ha señalado que no es un "caso aislado", sino que "forma parte de los problemas de cobertura sanitaria que se están produciendo en numerosos ayuntamientos del rural gallego".

"Este es el resultado de la política sanitaria del PP, que lleva años debilitando la atención primaria y que castiga especialmente a los vecinos del rural", ha alertado Méndez, que le ha reclamado a la Xunta, que "ejerza sus competencias y garantice una atención sanitaria pública, próxima y estable, independientemente de dónde se viva".

"No queremos más parches ni más excusas. A Pobra do Brollón necesita soluciones y profesionales, porque vivir en el rural no puede significar tener menos acceso a la sanidad pública ni menos derechos", ha concluido.