El viento supera los 120 kilómetros por hora en Vimianzo (A Coruña)

Archivo - Olas durante el frente meteorológico, a 23 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

A Gándara, en Vimianzo (A Coruña), ha registrado ráfagas de 112.1 kilómetros por hora en la madrugada de este lunes, una jornada en la que Galicia se encuentra en alerta naranja por temporal costero y amarilla por viento.

Según la información de MeteoGalicia, para la jornada de este martes la comunidad gallega mantendrá la alerta por viento con rachas superiores a los 70 km/h --en puntos de la provincia de A Coruña puede superar los 100 km/h--, por lluvias y por temporal costero.

Asimismo, en esta jornada la temperatura más alta se registró en el municipio lucense de Ribadeo (17,6º) y, por el contrario, la más baja en la provincia de Ourense, concretamente en A Veiga (2,4º).

DESPRENDIMIENTO DE TIERRA EN VALDOVIÑO

El temporal también produjo un gran desprendimiento de tierra en los acantilados de Campelo, en la costa del municipio coruñés de Valdoviño.

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, consultado por Europa Press, ha explicado que esto es un proceso "completamente natural", sobre todo, en una jornada de temporal.

Por ello, ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones y "no acercarse a la zona" ya que el terreno, por la lluvia y el viento de estos días, está "debilitado". "Puede seguir pasando y hay que tener mucho cuidado", ha remarcado el regidor.

JORNADA DEL MARTES

Para la jornada de este martes un frente activo, por lo que se espera una mañana de lluvias y, a partir del mediodía, las lluvias más importantes quedarán en las provincias de Lugo y Ourense.

En cuanto al viento, soplará a primera hora del sur fuerte con rachas muy fuertes y girará a componente oeste y bajando la intensidad tras el paso del frente.