Vigo recurre a bomberos interinos tras cerrar el parque de Coruxo dos veces en menos de una semana por falta de personal

Sindicatos alertan de que el "parche" no soluciona un "colapso sistémico"

VIGO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo recurrirá a la contratación de interinos para paliar el déficit de bomberos en el servicio de extinción de incendios, de manera que se sumarán 15 efectivos (tras el período de prácticas), más otros 16 que se incorporarán en próximos días y están acabando su formación.

Los sindicatos, no obstante, han advertido de que estos nuevos 31 bomberos no son más que "un parche" y que no darán respuesta a las necesidades a medio y largo plazo de una ciudad como Vigo, según ha apuntado el delegado de la CUT, David Álvarez Salgueiro.

La relación de puestos de trabajo del servicio municipal de bomberos está integrada por 149 efectivos pero, en la práctica, hay menos de un centenar de bomberos por las jubilaciones y la falta de reposición, según ha apuntado Gerardo Fernández de CC.OO.

La situación en verano se ha vuelto complicada porque, a las bajas, se han sumado las ausencias por vacaciones y por otras circunstancias (cuarentenas por Covid). "La contratación de interinos sigue sin ser suficiente. Hay días que no llegamos a 11 bomberos", ha apuntado Fernández.

Así, a pesar de que el gobierno local aprobó en 2010 un decreto que establece que en Vigo debe haber como mínimo 20 bomberos en los parques (3 mandos, 11 bomberos, 5 conductores y un bombero de comunicaciones), Fernando Solveira (CIG) ha advertido de que, en los últimos dos años, "hay más días en los que no se llega a ese mínimo que los que sí se cubre" y el "colapso es sistémico".

Según ha afirmado, hay que cubrir con interinos "todas las vacantes" y no solo las plazas convocadas en las OPE, y ha ratificado que el nuevo personal no cubrirá todos los turnos y que, en los próximos dos años, se jubilarán "al menos 20 bomberos".

De hecho, el parque auxiliar (en Coruxo de forma provisional) ha tenido que 'cerrar' en varias ocasiones por falta de efectivos. Eso fue lo que ocurrió durante 24 horas en el pasado fin de semana y lo que ha vuelto a ocurrir este viernes, "y no es la primera vez".

CIERRE DEL PARQUE DE CORUXO

Los sindicatos aseguran que, en los últimos meses, "casi ningún día" se ha llegado al mínimo de 20 efectivos disponibles y que, en ocasiones, ni siquiera se ha alcanzado la mitad.

Fuentes de la jefatura del servicio han confirmado a Europa Press el "cierre" del parque de Coruxo por falta de efectivos y han admitido que, con los bomberos actualmente disponibles, "es muy difícil o imposible" organizar los "trenes de salida", es decir, la dotación mínima que debe estar disponible para una intervención.

La jefatura ha explicado que la escasez de personal es un problema que "se arrastra desde hace años" y que la incorporación de los nuevos efectivos supondrá "un balón de oxígeno". En todo caso, ha reconocido que es una medida de emergencia porque, en las circunstancias actuales, "hay que hacer muchos encajes" para poder "preservar la seguridad de los bomberos".

La contratación de interinos para el servicio de bomberos es una salida 'in extremis' que, si bien ya fue propuesta por los sindicatos hace más de un año y medio, no se hará efectiva hasta ahora. De hecho, la última vez que se recurrió a una medida de este tipo fue hace más de 30 años.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha recalcado que los bomberos están "muy bien pagados", ha señalado que el gobierno está "buscando fórmulas" para aumentar esa plantilla. "Si hay jubilaciones las tenemos que cubrir, pero no podemos convocar la plaza hasta que se produce la jubilación. Y desde que se convoca la plaza, hasta que se ejecuta la oposición pasan años, claro", ha zanjado.

CONFLICTO

Los sindicatos CUT y CIG, a los que luego se sumó CC.OO., convocaron en 2019 una huelga indefinida en el servicio que se prolongó más de un año y medio, para reclamar medidas que corrijan el déficit de personal y para denunciar la aprobación de un decreto que suspendía sus descansos y les imponía horas extras.

Los juzgados declararon nulo ese decreto y también invalidaron el decreto de servicios mínimos aprobado por el gobierno municipal con motivo de la huelga, ya que obligaba a trabajar al mismo número de efectivos que habitualmente estaban disponibles.

Además de estas denuncias, varias centrales también pidieron la incoación de un expediente ante el Consello de Contas para "dilucidar el destino de los ingresos recaudados en concepto de contribuciones especiales" de la gestora de conciertos para la contribución al servicio de extinción de incendios de Vigo, antes Unespa; y solicitaron que se ordenase la instrucción de un procedimiento de responsabilidad contable si se constataba alguna "irregularidad".

En ese caso, la petición fue archivada porque, entre otras cuestiones, "los hechos citados en la denuncia están sujetos a la interpretación del denunciante y no están sostenidos por ningún medio que acredite su veracidad", aunque ha instado a "investigar".

Desde el inicio del conflicto, el gobierno local siempre ha mantenido que la prestación del servicio estaba garantizada, y con seguridad, y ha defendido las gestiones para intentar mejorar la situación, como la incorporación de nuevos efectivos en el marco de las Ofertas de Empleo Público (los últimos que se sumaron al servicio fueron una docena, en diciembre de 2019) o la entrada mediante el sistema de comisión de servicio (se ofertaron 15 plazas y se cubrieron 3).

Con respecto a las sentencias en contra, el alcalde olívico se limitó en su día a asegurar que el Ayuntamiento las cumplirá y, sobre el archivo de las denuncias en el Consello de Contas, ha reclamado la "dimisión" de los representantes sindicales que las interpusieron por "mentirosos y calumniosos".

CIUDADES SIMILARES

El problema de falta de personal en el servicio de bomberos de Vigo adquiere una ajustada dimensión cuando se compara con la situación del mismo servicio en otras ciudades similares, por número de habitantes y por población a atender.

El caso más cercano es el de A Coruña, donde la plantilla es de unos 100 efectivos para un único parque, según fuentes municipales. En la ciudad herculina hay 15 bomberos de retén permanente de guardia y 5 efectivos siempre en la base marítima. Cuando se produce un incendio "pequeño", por ejemplo en un piso, las mismas fuentes han informado de que "siempre salen 3 vehículos y un mínimo de 6 a 8 bomberos".

Otra ciudad parecida en dimensiones es Valladolid, con casi 300.000 habitantes, y que tiene dos parques de bomberos y 139 efectivos. En este caso, se atiende únicamente a la ciudad, ya que las intervenciones ordinarias de la comarca son asumidas por la Diputación desde principios de año. Para un incendio urbano en una vivienda, han explicado fuentes municipales, "salen un mínimo de dos vehículos" con sus correspondientes efectivos.

En la comparación con Bilbao (unos 350.000 habitantes), Vigo sale mucho peor parada. En la ciudad vasca hay dos parques municipales de bomberos y un total de 190 efectivos; el retén mínimo disponible es de 30 bomberos y, para incendios en pisos o garajes, por protocolo de seguridad, salen unos 16 efectivos.

Vigo cuenta con menos de cien bomberos efectivos (si están todos disponibles), y el servicio está condicionado por factores que otras ciudades no tienen, y que suponen riesgos adicionales: actividad industrial en el casco urbano, actividad portuaria o riesgo forestal por la amplia superficie de área rural.

El mínimo de 20 efectivos diarios se incumple sistemáticamente según los sindicatos y, muchos días, ni siquiera se alcanza el personal necesario para garantizar un primer 'tren de salida' (un vehículo con un mando, un conductor y 4 bomberos, y un vehículo-escalera con un conductor y otro bombero) o, en caso de que sí pueda haberlo, no quedan bomberos suficientes para atender otra eventual emergencia.