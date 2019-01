Villares pide a los críticos que escuchen "el mandato" de las bases y dice que "nadie entendería" la ruptura de En Marea

Publicado 26/12/2018 19:15:48 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha instado al sector crítico con su dirección que escuche "el mandato claro" que las bases expresaron en las primarias del partido instrumental, cuyo resultado, que otorga la victoria a la lista del magistrado lucense, no reconoce la candidatura perdedora, 'Entre Todas'.

"Creo que las voces, críticas o no críticas, lo que tienen que hacer es escuchar. Y en este momento lo que toca es escuchar lo que han dicho los inscritos con bastante claridad: un mandato claro de fortalecer un proyecto político grande, no una suma de siglas", ha declarado este miércoles Villares a preguntas de los periodistas en el Pazo do Hórreo.

Cuestionado sobre si los acontecimientos de las últimas semanas, culminados con un resultado de las primarias que no reconoce la lista perdedora, avocan a En Marea a la ruptura; Villares ha instado a los críticos a abrir un período de "reflexión" porque "nadie entendería" una escisión.

"El camino es la unidad para fortalecer aquello que tenemos en común. La gente premió que trabajásemos conjuntamente, que aparcásemos las diferencias. Nadie entendería que en nombre de las diferencias se produjesen proyectos políticos diferentes. Eso es lo que la gente premió electoralmente", ha afirmado.

Así las cosas, ha hecho un llamamiento a aparcar los debates internos y "hablar ya mismo de los problemas de la gente". "Es el momento de trabajar, de dejar de enredar para que avancen los proyectos municipales, no solo en las tres ciudades (A Coruña, Santiago y Ferrol), sino en los más de 30 municipios del país donde gobernamos", ha concluido.