Villares rechaza que los partidos sean "lobbies" en En Marea: "La victoria de los críticos es una vuelta atrás"

Publicado 30/11/2018 19:40:56 CET

"Nunca acabé de saber en estos dos años cuáles eran las diferencias que algunos decían que tenían conmigo", dice el portavoz orgánico

Cree que Podemos quiere "marcar el rumbo" de En Marea "desde dentro" y echa en falta que los alcaldes lo apoyasen "para luchar contra Feijóo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, rechaza que las organizaciones políticas actúen como "lobbys" dentro del partido instrumental porque "el modelo de coalición" quedó atrás con la fundación de En Marea en la asamblea de Vigo de 2016. "La victoria de los críticos es una vuelta atrás", asevera en una entrevista en Europa Press.

Luís Villares (Lugo, 1978) encara este fin de semana las elecciones a la dirección de En Marea que, previsiblemente, marcarán un antes y un después en un espacio político profundamente polarizado desde hace casi dos años. Con todo, no siente estas elecciones internas como un plebiscito sobre su continuidad y avanza que, en caso de salir derrotada su candidatura, está dispuesto a someterse a una consulta entre la militancia acerca de su puesto de portavoz parlamentario e, incluso, su acta de diputado, si así lo considera la nueva dirección.

"No tengo ningún apego al escaño ni al cargo", asevera el magistrado lucense, que elevó el tono de su discurso desde el pasado verano, cuando los movimientos de los críticos agrupados en la llamada 'Mesa de la Confluencia' propiciaron el adelanto de la renovación del Consello.

Justifica el giro en su actitud más proclive al enfrentamiento a un momento de "campaña", pero avisa que, una vez concluido este proceso, se reservará las críticas al seno interno del partido y no "a la plaza pública", algo que cree que no se hizo con él, ya que siente que en lugar de emplear los órganos del partido, como el Consello y el plenario, se recurrió a los medios de comunicación para criticar su labor al frente del partido instrumental.

"A partir del día 3 nadie me va a escuchar decir una palabra mala a un compañero en público. Si tengo algo que decir lo diré en los órganos. Nunca acabé de saber en estos dos años cuáles eran las diferencias que algunas personas decían que tenían conmigo. Nunca usaré la plaza pública para hacerlo, eso solo perjudica al conjunto de la organización. Nunca me encontrarán ahí, ni alcaldes, ni alcaldesas, ni diputados", remarca el magistrado lucense.

Villares reconoce que en estos dos años ha echado en falta el apoyo que él dice haber prestado a los 'alcaldes del cambio' y que, precisamente, fueron quienes pusieron su nombre sobre la mesa para encabezar la candidatura en las autonómicas de 2016. "Me gustaría tener el mismo apoyo para luchar contra Feijóo de ellos (los alcaldes) que ellos tienen de mí", incide.

Ahora, el magistrado lucense siente que la candidatura impulsada por las mareas de estas ciudades y las direcciones de Anova, EU y Podemos supondría "una vuelta atrás" en el camino de la llamada 'unidad popular' y la concepción de En Marea como una organización "soberana".

"Desde luego es un modelo que la cúpula de Podemos no comparte", apunta un Villares que recuerda que los partidos "tienen un papel importante" en En Marea: "aportar su ideario político" y "arrimar el hombro por medio de sus militantes", pero nunca actuar como "lobbies" en el funcionamiento interno.

PAPEL DE LOS PARTIDOS

"Una cosa es que la gente pueda ser de una organización y otra que esa organización pueda imponer cuotas, establecer ellos mismos qué personas quieren que los representen internamente. No puede ser que haya un pacto entre las cúpulas de estos partidos para copar los puestos de dirección. Esto no pasó en nuestra lista, no hubo reparto de sillones ni pacto de cúpulas", afirma.

Por ello, cree que la victoria de la candidatura 'Entre Todas', liderada por David Bruzos, supondría que el "rumbo" de En Marea quede en manos de "un partido concreto": Podemos. "Me gustaría que la cúpula de Podemos entendiese que En Marea es el espacio del cambio político. Dentro de la marea se suma sin restar", zanja un Villares que asegura que "todos" en el espacio político echaron "en falta" la presencia del líder del partido morado gallego, Antón Gómez-Reino, en el plenario del 27 de octubre. "Fue una pena que no demostrase ese compromiso que había sobre el papel", dice.

El magistrado, en una entrevista con Europa Press, también se muestra muy crítico con la actitud de los diputados en el Congreso, que decidieron no acudir al citado cónclave para rendir cuentas de su actividad en Madrid. "¿Cómo puede ser que decidan no rendir cuentas? Fue lo que se acordó en Vigo en 2016", incide.

En este sentido, apunta que en la asamblea fundacional de En Marea celebrada en 2016 se acordó que, desde ese momento, los diputados en las Cortes (electos previamente en una candidatura de coalición) debían rendir cuentas ante la dirección del partido instrumental.

Según Villares, la "alternativa" a que los parlamentarios se rijan por los criterios marcados desde la dirección de En Marea "sería preguntarnos cuál es el órgano de dirección del grupo parlamentario en Madrid; y la respuesta es muy oscura".

ADSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

El salto de Villares a la política fue, en 2016, fruto del consenso que su nombre concitó entre las mareas y partidos que hoy pretenden desbancar al magistrado lucense y sus afines de la dirección de En Marea. Niega que exista una incoherencia entre su salto a la política como un acuerdo entre las direcciones de los partidos y que ahora defienda que esas mismas cúpulas no interfieran en el funcionamiento interno de En Marea.

"Cuando me dejé tentar era porque había un ideario político que decía que En Marea era de adscripción individual. Sentía que había un espacio para mí. Yo soy hijo de la En Marea de adscripción individual", reitera, antes de apuntar que no tiene "nada en contra" de los partidos pero entiende que "volver" a una lógica de "coalición" es una "vuelta atrás".

"Ellos mismos (los partidos y mareas) se dieron cuenta que eran incapaces de llegar a un espacio mayor de la ciudadanía con una coalición. Consideraron que había que abrir un espacio de participación en el que la gente pudiese participar aunque no estuviese adscrita a ningún partido. Por eso es tan valioso que no haya vuelta atrás", subraya.

VOLVERÍA A ACTUAR COMO EN 2017

"Lo hice y lo volvería a hacer". Así de firme se muestra Villares a la pregunta de si se arrepiente de haber roto la candidatura de consenso que él mismo lideraba en las elecciones al Consello das Mareas de comienzos de 2017, germen de la división interna que en la actualidad atraviesa el espacio político.

Niega que la razón para romper la lista fuese únicamente la articulación de la portavocía orgánica (su candidatura vetaba que Villares fuese portavoz en solitario) y apunta a tres motivos "de una profunda convicción ética".

El primero, la "expulsión" de la coordinadora de las "minorías" que, dice, pretendía "parte" de la lista que él encabeza; el segundo, que ese mismo sector quería comportarse "de manera despótica" y elaborar un programa político sin contar con "el 42%" de las bases que no les había votado; y, por último, el intento de pactar liberados "de espaldas al Consello".

ACEPTARÁ EL RESULTADO

Así las cosas, Luís Villares resalta que este fin de semana los inscritos de En Marea deben escoger entre "dos proyectos" en un proceso interno tras el cual "tienen que cesar las críticas internas" aireadas constantemente en público y que éstas se ciñan al ámbito de los "órganos internos" donde "todos" tienen el "deber de participar".

Sobre su posible vuelta a la judicatura, puesta en duda por el PP desde el Parlamento, afirma que esas críticas son "interesadas" y que lo ampara el sistema constitucional. "Nunca escuché al PP criticar a Lesmes por ocupar cargos con Aznar", zanja.