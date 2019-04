Villares: "El voto a En Marea es profiláctico: evita que el PSOE se acueste con Ciudadanos"

Actualizado 26/04/2019 22:06:48 CET

VIGO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha pedido este viernes en Vigo la "confianza" de los gallegos para que la formación tenga presencia en el Congreso y participe en la gobernabilidad de un Estado "plurinacional", para que defienda a Galicia en las Cortes y ponga coto a los partidos que, cuando están solos, como el PSOE, "tiran bien hacia la derecha".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el mitin de cierre de campaña de En Marea, celebrado en el Museo del Mar de Galicia, ante unas 200 personas, y en el que ha estado acompañado por los candidatos de esta formación por las cuatro provincias gallegas.

Villares ha señalado que el voto a esta formación "es profiláctico" porque "evita que el PSOE se acueste con Ciudadanos" y también ha reivindicado que ese voto servirá "para decirle a PSOE y Podemos que 'amiguiños si, pero a vaquiña polo que vale'". "Cada vez que pretendan humillar a este país en unos presupuestos generales del Estado, diremos 'no', sin supeditación a grupos estatales", ha incidido, en clara referencia a la posición de Unidas Podemos y de los diputados de En Marea que apoyaron las cuentas, apartándose de la posición fijada por la dirección de la formación.

A ese respecto, se ha referido a los candidatos presentes en el mitin, de quienes ha proclamado: "Éste sí que va a ser el grupo parlamentario de En Marea, sin ataduras, sin tutelas, soberano y obedeciéndoos únicamente a vosotros".

"¡NO PASARÁN!"

Villares ha repasado las propuestas y posiciones políticas de En Marea, desde la derogación de las reformas laborales, hasta la despenalización de la eutanasia, pasando por la derogación "de todas las mordazas", la implantación de una renta básica universal, la justicia tributaria "sin paraísos fiscales", una sociedad en que la mujeres no sean "invisibilizadas" o unos gobernantes que "desmercantilicen los servicios públicos esenciales".

Finalmente, tras recordar que En Marea nació en Vigo y defender que "no renuncia a la utopía" de defender los intereses de la gente común, ha prometido que la formación no permitirá "ni un día de gobierno" de la derecha. "¡Con En Marea no pasarán! ¡No pasarán el machismo, la corrupción ni los recortes!¡No pasará la derecha!", ha proclamado.