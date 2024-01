Vox critica que Xunta y Gobierno "se estén tirando los trastos a la cabeza" sin dar soluciones

"¿Cómo un plástico no va a ser tóxico?", asegura Díaz-Mella, que insta al conselleiro do Mar a tragar "una cucharada" de pélets



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Xunta, Álvaro Díaz-Mella, ha criticado que la Xunta y el Gobierno central se estén "tirando los trastos a la cabeza" ante el vertido de los pélets que afecta a la costa gallega sin dar soluciones.

Así se ha pronunciado este jueves en declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, donde ha comparecido acompañado por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el resto de candidatos de la formación a las elecciones autonómicas gallegas.

En su intervención, ha reprochado que las autoridades digan "un día que son tóxicos" y "al día siguiente que no lo son". "¿Cómo un plástico no va a ser tóxico? A ese conselleiro del mar me gustaría que cogiese una cucharada de esos pélets y que se los trague a ver si son tóxicos", ha afirmado.

Además, ha considerado que a los gallegos y españoles se les debe "hablar claro". "Yo soy de Vigo, pero lo bueno de los gallegos es que todos, antes de considerarnos del municipio donde somos o de la provincia, somos gallegos. Y es mi reto poner voz a todos esos gallegos que actualmente no se sienten representados", ha manifestado.