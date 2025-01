La Xunta apela a los municipios a realizar sus planes contra inundaciones para evitar episodios como los del miércoles

"Seguramente Aguas de Galicia lo puede hacer mejor, pero seguramente los ayuntamientos también lo pueden hacer mejor", dice Ángeles Vázquez sobre quejas de vecinos en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, apela a los municipios a elaborar sus planes contra inundaciones para evitar que se repitan episodios como los vividos en el temporal del pasado miércoles en Galicia con desbordes y anegamientos.

A preguntas de la prensa en Santiago por el temporal del pasado miércoles, la conselleira ha pedido "tranquilidad a los gallegos", ya que existe "un buen sistema tanto en Meteogalicia como Augas de Galicia" que "con antelación" hacen la previsión.

Apunta que en este caso, "con 24 horas de antelación", "todos los medios y la sociedad" conocían que iba a haber fuertes lluvias y vientos, pues "había alerta amarilla" en ayuntamientos como Santiago y naranja en la costa. Garantiza que hay "alertas en un tiempo prudencial para poder tomar ciertas medidas".

"Este tipo de sucesos parece que van a suceder", afirma sobre episodios meteorológicos extremos por el cambio climático, pero en Galicia "no hay esos desfases tan grandes", "lo cual no quiere decir que no tengamos episodios de calor continuados o trombas de agua".

De tal forma, Vázquez aboga por la "coordinación" y pide a los ayuntamientos que actúen con planes contra las inundaciones y que en las ciudades se limpien "sí o sí" las alcantarilla sin esperar a que haya anegaciones. "Estamos a su lado", sostiene. Pone de ejemplo que una "pequeña actuación" en Neda hizo que "sus vecinos durmieron mucho más tranquilos" y no hubo problemas.

DENUNCIAS DE VECINOS DE SANTIAGO

Cuestionada por denuncias de vecinos de Santiago sobre falta de limpieza en el río por parte de Augas de Galicia, la conselleira ha respondido: "Seguramente Aguas de Galicia lo puede hacer mejor, pero seguramente los ayuntamientos también lo pueden hacer mejor".

"Hay competencias que están perfectamente claras y en un río que pasa por una zona urbana la competencia es única y exclusivamente del municipio". "Si está afuera de la zona urbana, la competencia es de Aguas de Galicia o de la Confederación Hidrográfica", agrega. "Por lo tanto, en función de todo esto, hay que entender a los vecinos, y es lógico, porque si están alertando de que hay troncos al lado de un puente y que alguien se haga cargo, alguien se tiene que hacer cargo de todo esto", apostilla.

Defiende que la Xunta hizo modificaciones en la ley para que no haya "trabas", por lo que mediante una simple declaración responsable se pueden hacer podas o retirar troncos del río.

"Esto de echarse las culpas a unos u otros... Hay que actuar", asevera. "Cada uno, por favor, que empiece a actuar en función de sus resposablidades", concluye.