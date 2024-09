Xunta y Asociación Eólica piden al Gobierno ir "de la mano" para "desbloquear" la parálisis del sector en Galicia

La conselleira de Medio Ambiente advierte de que no se quedarán "de brazos cruzados"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y la Asociación Eólica Galega piden al Gobierno central ir "de la mano" para "desbloquear" la "parálisis" que afronta el sector en los últimos años.

Así lo ha señalado la conselleira, que en la tarde de este jueves se ha reunido con la asociación, entre ellos con su presidente, José Manuel Pazo, a quienes ha puesto al día de su viaje a Bruselas.

Ha avanzado que este viernes la secretaria xeral técnica y la directora xeral que lleva la parte de evaluación ambiental y la parte de energía se reunirán con el personal técnico y jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Enegía para valorar la causa prejudicial.

"Lo que le vamos a pedir al Ministerio es ir de la mano. Ir de la mano por tratarse de un problema no exclusivo de Galicia, sino que, tal y como está presentada la prejudicial, se extiende al resto de España. Por eso, máxima preocupación en Europa, preocupación también por parte del Ministerio y, por supuesto, Galicia, que está siendo la más afectada", ha afirmado.

Esto último, ha apuntado, se puede comprobar. "Cada día hay una resolución con una nueva parálisis de un eólico y esto supone incertidumbre para el sector, problemas de carácter económico; problemas que afectan a la implantación de insdustrias en Galicia", ha lamentado.

En esta línea, la conselleira ha advertido de que "no se quedarán de brazos cruzados" ya que están "convencidos" de que la trasposición de la directiva a la ley nacional de 2013 se hizo correctamente.

"Llevamos 11 años y llama la atención que tan solo se centren en la parte eólica, cuando en realidad las regulaciones ambientales se hacen por igual en todos los sectores", ha deslizado.

AVANZAR EN LA DESCARBONIZACIÓN, "FUNDAMENTAL"

También en lo que respecta a Europa, la conselleira ha mostrado su esperanza de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ahora nombrada vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, tenga "otra sensibilidad" a partir de ahora en Bruselas, aunque "deja temas pendientes con Galicia".

"La buena noticia es que el Tribunal Superior Europeo haya visto que era prioritario vislumbrar el futuro para que tengamos seguridad jurídica y, si bien no va por el procedimiento de acelerar, sí por el de priorizar -- determinó que estando todo paralizado es imposible que haya ningún tipo de afección al territorio --, ya que en el fondo hay una cuestión fundamental que es que no avanzamos en la descarbonización y no avanzamos en los objetivos marcados por la Comisión Europea para implantar la energía limpia y verde", ha detallado.

Por su parte, el presidente de la asociación, se ha expresado en los mismos términos, denunciando la paralización en el sector desde los últimos cuatro años. "Lo que no podemos hacer es tener paralizado un sector en el que se ha sido pionero en los primeros años. Fuimos la primera comunidad, la cuarta de Europa y la sexta del mundo, y estamos en un tema totalmente ilógico que no tiene ninguna otra comunidad, además por una ley de hace 11 años", ha aseverado.

José Manuel Pazo ha comentado que no se trata solo de frenar la implantación de nuevas empresas, sino que hay otras muchas compañías ya en marcha que necesitan de este tipo de energía. "Esperamos que se resuelva cuanto antes, presionando porque la comunidad europea pueda resolver esto cuanto antes. No solo le interesa a Galicia, sino a todas las inversiones que hay en el Estado", ha concluido.