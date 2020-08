La Xunta convoca al ocio nocturno este jueves tras su "cabreo" por el nuevo cierre

Hosteleros advierten del impacto que tendrá la medida en la previsión de ocupación turística para agosto, ya de por sí baja

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha convocado a representantes del ocio nocturno a una reunión telemática para este jueves a raíz del malestar que ha provocado el nuevo cierre que se decretó desde la madrugada de este lunes y que, según el sector, aboca a miles de negocios a una situación "crítica".

Así lo confirman a Europa Press fuentes de Vicepresidencia, que indican que la intención por parte de la Administración autonómica es "escuchar al sector".

Aunque la medida fue consensuada a nivel estatal en el seno del consejo interterritorial, el Gobierno gallego decidió aplicarla desde la madrugada del domingo al lunes, lo que ha generado una cascada de reacciones de las asociaciones representativas del sector, como Hostelería Compostela y la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas, cuyo portavoz Sergio Fernández avisa, en declaraciones a Europa Press, de la "perplejidad" por que se les "criminalice" cuando no ha habido ningún brote detectado en sus locales.

Por parte del colectivo Galicia de Noite, su presidente y gerente de la Sala Pelícano, Luis Diz, señala a Europa Press que reclamarán a la Xunta "que intermedie" por ellos ante el Ejecutivo central y enumera los tres puntos que cree "fundamentales".

ERTE, ALQUILERES Y PRÉSTAMOS

En primer lugar se refiere a los empleados y los ERTE, aprobados hasta el 30 de septiembre. Ante un cierre determinado "sine die", Diz advierte de que "esto va a durar más tiempo y hay que prolongarlos", además de "cambiar" la valoración del pago pues personal que cobra 1.200 euros está "cobrando 300".

En segundo término, el presidente de Galicia de Noite alude a los alquileres y avisa de que "ahí sí puede la Xunta ayudar y colaborar", pues el arrendador "no debe pagar el pato pero tendrá que tener alguna ayuda vía IBI o IRPF". "La Xunta tiene que actuar", resalta este portavoz del sector.

Por último, y a la luz de la evolución de la situación de la crisis, demanda "que se amplíe un año más" el periodo de carencia de los créditos ICO que solicitaron desde marzo.

"PERPLEJOS"

Sergio Fernández, de Hostelería Compostela y la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas de la capital gallega, advierte por su parte del impacto que este nuevo cierre tendrá para la ocupación hotelera, con previsiones en el entorno del 35% para el mes de agosto.

Tras vivir "sin incidencias" y "con resignación" las dos primeras noches de cierre, Fernández traslada la "intranquilidad" e "incertidumbre", y hasta el "cabreo" de aquellos que están al frente de negocios en un área sanitaria, la de Santiago, que "registra los mejores datos" de Galicia "después de la de Ferrol".

"Perplejo", asegura estar estudiando qué acciones legales adoptar y también qué fórmulas relativas a las licencias les permiten viabilizar los locales.

Por su parte, estima que un 20% de los locales compostelanos "pueden ir a la quiebra" por el nuevo cierre, que les impedirá "llegar a fin de mes" debido al necesario pago de sueldos, alquileres, luz, agua y mercancía y después de hacer una inversión media de entre 500 y 1.000 euros para desinfección, mascarillas y señalización, entre otras medidas.

"Este tipo de normas tumba un poco toda la previsión (de ocupación). Lo que suele suceder es que automáticamente se hacen cancelaciones. En cuanto hay cambio de normativa o algo que influye en el ocio o el turismo, se suelen producir cancelaciones. Me consta que algunas sí se han producido, pero estamos a la expectativa para poder valorar", ha destacado.

"FOMENTANDO FIESTA PRIVADAS"

Por su parte, Luis Diz da por hecho que entre el 70 y el 80% del sector "va a desaparecer". Desde una ciudad en la que ya se dictó el cierre del ocio nocturno en las pasadas semanas, incide en que esta medida "está fomentando las fiestas privadas" en domicilios, con lo que eso conlleva para el riesgo de contagio.

"Están dando la impresión de que es totalmente al revés. En el ocio nocturno se mantienen a raja tabla todas las medidas, y en una fiesta familiar, si no se guardan las medidas, se producen contagios. Por la confianza que se tiene, se van a producir contagios", coincide Sergio Fernández.

Así, desde la defensa de una hostelería "responsable como hasta el día de hoy", ambos lamentan que "el problema es que no se sabe ni cómo ni hasta cuándo" va a estar vigente el cierre, por lo que "no puedes hacer previsión de negocio" y las reservas "o se retrasan o directamente se anulan", según Fernández.

En la misma línea, Diz constata que el cierre del ocio nocturno desde el 7 de agosto en A Coruña no ha impedido que los contagios en esta área "sigan creciendo". "A ver si de una vez las administraciones se dan cuenta de que hay que dejar de criminalizar y estigmatizar", remarca.

El problema, a su juicio, es que hay "mucha gente que no respeta y no en forma de ocio nocturno, donde hay un protocolo que es el más estricto". "Es cierto que hay gente que incumple: ciérralos, marca esos negocios, pero no puedes generalizar", reflexiona.

Con un sector "desmoralizado" y ante una "situación límite", acudirán al encuentro del jueves para avisar de que "el tsunami es general" pues "hay gente que ha cogido miedo a viajar".

En cualquier caso, apuesta por "dejar un margen de dos meses para analizar lo que repercute" el cierre del ocio nocturno a la ocupación hotelera, si bien "está claro que hay una caída turística", que cifra en un 40-60% para determinados hoteles.

Contrario de "llevar el tema a la justicia como se llevó", Luis Diz aboga por "consensuar con las administraciones", ya que "después habrá tiempo de ir al juzgado".

"AYUDAS Y EXPLICACIONES"

De hecho, Galicia de Noite cursó la solicitud con Vicepresidencia este lunes y este mismo martes les han convocado. "Está bien que hayan recogido el guante", valora su presidente, sobre una reunión telemática en la que entiende que estarán presentes representantes de la asociación de hostelería de Vigo y Lugo, además de ellos, que aglutinan a 170 asociados de toda Galicia.

Igualmente, el portavoz de los empresarios del ocio nocturno en la provincia de Pontevedra José Luis Asenjo incide en que este jueves pedirán "ayudas y explicaciones". "Que nos expliquen el motivo, porque no hemos hecho nada que aboque al cierre", destaca, en declaraciones a Europa Press. "Estamos muy fastidiados", remarca, consultado por Europa Press.