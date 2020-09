La Xunta mantiene restricciones en A Coruña y Lugo y las extiende a Ourense, Santiago y otros tres municipios

Incorpora medidas de protección en los gimnasios tras detectarse otro brote vinculado a uno de estos centros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité clínico de expertos y el Gobierno gallego han decidido este miércoles extender las restricciones sanitarias para frenar los contagios de COVID-19 ya vigentes en los municipios A Coruña y Lugo a otros cinco: Santiago de Compostela, Ourense, Santa Comba, Carballo y A Laracha, donde, a partir de esta medianoche, se limitarán los aforos y las reuniones y se cerrarán centros de día y visitas a residencias.

Así lo ha informado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en una comparecencia pública tras participar en la reunión del comité de expertos que asesora a la Xunta sobre la evolución de la pandemia y que, semanalmente, analiza los índices en la comunidad.

Según los últimos datos, ha explicado el conselleiro, el área de A Coruña mantiene una "tendencia estable" en los contagios, con una "mejoría reconocible" en algunos municipios. Por ello, se ha acordado levantar las restricciones aún vigentes en los ayuntamientos de Bergondo, Abegondo, Carral y Sada.

Por el contrario, las restricciones se mantendrán como hasta ahora en el de A Coruña y en el Ayuntamiento de Lugo, donde "la incidencia se ha mantenido en ascenso hasta hace dos días", a la espera de conocer, la próxima semana, si la tendencia se estabiliza. También se mantienen las medidas de restricción reforzada dictadas hace siete días para Arteixo y para el barrio de A Milagrosa, en la ciudad de las murallas.

OTROS CINCO MUNICIPIOS

Además de estos dos focos, Almuiña ha explicado que el comité de expertos ha "centrado su atención" en otras áreas que preocupan y en las que se considera "más prudente tomar medidas" de forma anticipada.

Es por ello que se suman a las restricciones desde esta noche los ayuntamientos de Santiago y Ourense, así como los de Santa Comba, Carballo y A Laracha.

En estos puntos, las reuniones deberán limitarse a un máximo de 10 personas y se aplicará una reducción de aforos en locales de hostelería de hasta el 50 por ciento, tanto en interior como en terrazas, que no podrán ofrecer servicio en barra. Los establecimientos cerrarán, como muy tarde, a la 1,00 de la madrugada.

Además, la limitación de usuarios afectará a lugares de culto y velatorios, bibliotecas, autoescuelas y centros privados de enseñanza, entre otros. Se suspenden las visitas y salidas de los usuarios de residencias y dejarán de funcionar los centros de día. Las medidas se revisarán dentro de una semana en función de la evolución epidemiológica.

ATENCIÓN A LOS GIMNASIOS

En el caso de Santiago, las medidas de prevención se han tomado después de que en los últimos días se detectase un brote vinculado al Multiúsos Fontes do Sar. Por ese motivo, en los municipios afectados por restricciones será obligatorio el uso de mascarilla en los gimnasios, así como el mantenimiento de la distancia de seguridad.

El conselleiro de Sanidade ha recordado que también un gimnasio estuvo relacionado con uno de los brotes de mayores dimensiones en la comunidad, el de Meicende, que afecta tanto a A Coruña como a su comarca.

"La experiencia en Arteixo nos hace actuar antes en Santiago", ha dicho el responsable de Sanidade, que ha descartado que, por el momento, exista transmisión comunitaria en la capital gallega.

No obstante, las medidas se imponen ya con el objetivo de "intentar no llegar a esa situación", y teniendo en cuenta el tipo de usuarios de estos centros --en los que "hay mucha movilidad". "Al inicio de la pandemia, probablemente, no se habría producido una reacción tan rápida, pero en este momento tiene que ser así, "ha zanjado.

PRECAUCIÓN EN CINES Y REUNIONES FAMILIARES

Del mismo modo, uno de los integrantes del comité clínico, el doctor Sergio Vázquez Estévez, ha expresado su preocupación por la situación en los cines, donde los usuarios "se sientan juntos, a veces sin mascarilla y sin distancia". En este sentido, ha recordado que se trata de "un espacio interior y mal ventilado", donde "pueden surgir brotes". "Es muy importante la responsabilidad individual", ha recalcado.

Por su parte, el doctor Tato Vázquez Lima ha hecho un llamamiento a limitar las reuniones familiares y el contacto con personas no convivientes si no son "estrictamente necesarias", así como a que los contactos estrechos de cualquier positivo, aunque tengan una PCR negativa, "guarden cuarentena". "Es la única manera de parar las cadenas epidemiológicas", ha apuntado.

Las medidas acordadas por el comité se publicarán esta tarde en el DOG y entrarán en vigor esta medianoche con la excepción de la relativa a las bodas --que ven limitado el aforo de sus lugares de celebración al 50%--.

Para ellas, se establecerá una moratoria para las que se celebren este fin de semana, ante la imposibilidad de modificarlas con tan poca antelación. No obstante, los responsables sanitarios han hecho hincapié en la necesidad de uso de mascarilla o de la distancia de seguridad.