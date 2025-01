La Xunta pide "clarificaciones" y "compensaciones" a Altri, cuya evaluación será "pronto" en el horizonte del trimestre

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, indica que los informes sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) "ya están muy avanzados". "Es cierto que se le pidieron clarificaciones a la empresa y también es cierto que se le piden ciertas compensaciones", explica.

"Siempre dijimos que a finales de año, en el primer trimestre de este año" estaría la evaluación ambiental de la Xunta sobre el proyecto de fibras textiles, por lo que espera que se conozca "pronto".

A preguntas de la prensa con motivo de una reunión con la patronal gallega, la conselleira ha afirmado que: "Los plazos no dependen tanto de lo que nos gustaría, sino de la legislación vigente y las exigencias que tenemos que hacer de la empresa". Así, "cada uno de los informes sectoriales tiene que cerrarse ya de modo oficial".

Espera que "pronto" se conozca si la Xunta autoriza o no el trámite ambiental a la fábrica para "despejar esa incógnita" que "es fundamental de cara al territorio, a la sociedad y también de cara a la empresa y a los puestos de trabajo que se puedan desarrollar".

Considera que debe haber un "equilibrio fundamental que tiene que ser de carácter medioambiental". "En el momento en que ya estén cerrados todos los informes sectoriales de modo oficial, será la Dirección Xeral de Calidade (Ambiental) quien tenga la última palabra para decir si se hizo todo correctamente y, si eso es así, recibirá el impacto favorable; y, si no es así, el desfavorable. "En todo caso, aguardamos no tardar mucho en hacerlo porque somos conocedores de que los informes ya están muy avanzados", resalta.

"¡QUÉ LISTOS SON ESTOS SEÑORES!"

En una entrevista con la Cadena SER, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, afirmó que su partido "hará todo lo que esté en su mano" para "frenar" el proyecto y que confía en que "no reciba" fondos europeos. Recientemente, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también dijo creer que no recibirá financiación del Estado.

"¡Qué listos, qué hábiles son todos estos señores que conocen de primera mano el expediente! Cuando yo, que estoy en el día al día, aún no soy capaz de concluir, porque hasta que tenga todos los informes firmados y tenga la declaración firmada, no me puedo lanzar", ha dicho la conselleira sobre estas palabras.

"Una cosa es lo que me gustaría o dejar de gustar, y otra cosa es que tenemos que ser serios y sensatos", prosigue. "A partir de aquí, no podemos calificar a ninguna persona ni a los proyectos por lo que a nosotros nos gustaría, sino que tenemos que calificarlas por si cumplen la ley y si son beneficiosos para el territorio", concluye.

Demanda que estos políticos "hagan las críticas de carácter constructivo" y "que no defenestren a Galicia". "No se puede ser más rigurosos de lo que estamos siendo con las distintas empresas", garantiza acerca del trabajo de la Xunta, pues las empresas "tienen quejas de las grandes exigencias que se hacen en Galicia en relación con otras comunidades autónomas".