Yolanda Díaz cree que Villares "tiene la oportunidad de rectificar los errores cometidos" al frente de En Marea

Publicado 08/07/2018 14:57:28 CET

Se muestra "preocupada" por el rumbo tomado por la izquierda rupturista y califica de "error" el surgimiento de nuevas mareas en Ferrol

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de En Marea en el Congreso Yolanda Díaz cree que el portavoz rupturista, Luís Villares, "tiene la oportunidad de rectificar los errores cometidos", entre los que ha situado que miembros de la coordinadora del partido instrumental respalden el surgimiento de Marea de Ferrol, proyecto escindido de Ferrol en Común.

"Es una tristeza, lo digo como lo siento, es mi ciudad (Ferrol), aquí sí que soy clarísima. Me parece un error lo que se está haciendo, hay que construir, hay que tejer, hay que sumar, y lo que no es coherente con lo que se tiene dicho hasta ahora, que los gobiernos existentes los vamos a respetar, y es un error que desde la coordinadora de En Marea se está impulsando la creación de otra marea en la ciudad. Yo estaré con Jorge Suárez, apoyando ese proceso de cambio", ha apuntado.

Así se ha expresado la parlamentaria, excoordinadora nacional de Esquerda Unida, en una entrevista en la Cadena Ser este domingo en la que ha lamentado la ausencia de Luís Villares en el Encontro Municipalista celebrado la pasada semana en Ferrol que reunió a una veintena de mareas locales.

El magistrado lucense justificó su ausencia alegando que no había sido invitado por la organización. Frente a esto, Díaz ha señalado que ella, al igual que sus compañeros en el Congreso, formalizaron la inscripción para el encuentro de manera telemática. "Creo que no le tengo que decir lo que tiene que hacer nadie, pero me gustaría que el pasado sábado estuviese todo el mundo en Ferrol", ha apostillado.

En esta línea, ha llamado a "remar todos en la misma dirección", "a tejer" en lugar de "destejer" como, a su juicio, se está actuando desde los sectores que controlan los órganos de dirección en una En Marea que atraviesa una situación de división interna desde hace más de un año que se ha visto avivada por diferentes factores en los últimos meses.

"Hacemos ruido. Yo sé que Galicia es complicada porque tenemos una mayoría absoluta de Feijóo, pero solo podemos ganar si tejemos una malla profunda desde abajo para llegar hasta arriba", ha remarcado Yolanda Díaz, que no ha escondido que se encuentra "preocupada" por el rumbo tomado por la izquierda rupturista en Galicia.