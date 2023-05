Zapatero pide el voto para Méndez, "la alcaldesa que se parece a Lugo", y carga contra la "antipolítica" del PP

El PSOE de Lugo exhibe su fuerza en un mitin en el que el expresidente reivindica Orozco y a Besteiro como hombres "decentes y honestos"

LUGO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha arropado este lunes a la regidora de Lugo y candidata socialista a la reelección, Lara Méndez, en un mitin en el que la ha definido como una alcaldesa que se parece a la ciudad por su carácter "amable, hospitalario, culto, con historia y sensible porque quiere cuidar de su naturaleza" y desarrollar "un proyecto sostenible".

Zapatero ha pedido el apoyo para la aspirante socialista para que pueda consolidar "ese Lugo de la transformación" y la ha situado a la altura de "líderes del socialismo de primer nivel" como el exalcalde de Lugo José Clemente López Orozco; el expresidente de la Diputación de Lugo y nuevo delegado el Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro; así como el exministro de Fomento durante su etapa como presidente del Gobierno, José Blanco.

En su discurso, ha aprovechado para reivindicar la "honestidad" y la "decencia" de Orozco y Besteiro, quienes permanecieron siete años apartados de la vida pública tras ser imputados en varias causas por la jueza Pilar de Lara. Todas ellas quedarían archivadas y la magistrada apartada de los jugados de la ciudad por dilaciones indebidas. De este modo, el mitin, del que el propio Zapatero ha asegurado que "quedaría para la historia", ha servido al Partido Sociaslita para reivindicar ante los vecinos de Lugo a los dos políticos que vieron truncada su trayectoria hace siete años.

"Me alegro especialmente de que el compañero y amigo, Pepe Orozco, así como Besteiro, estén aquí y estén como deben de estar. Son dos hombres decentes, honestos y trabajadores que sufrieron una persecución injusta, inmoral, anónima, de una mano negra", ha sostenido en referencia a los documentos presentados por la candidata del PP a la Alcaldía, Elena Candia, en la Fiscalía.

El político socialista ha argumentado que esta etapa "ya pertenece a la historia de la infamia de la ciudad y de la provincia" y "pesará sobre los responsables". "Los que maquinaron, los que urdieron... Pesará sobre ellos toda la Vida, sobre su conciencia a no ser que tengan la valentía, que no la tendrán, de pedir perdón", ha manifestado en una intervención en la que los presentes se han levando en varias ocasiones para aplaudir a los dos políticos socialistas que este lunes han tomado la palabra en el acto.

"Eso es la antipolítica, lo que mina la confianza de la ciudadanía y la usan porque saben que por sí mismos no pueden ganar porque no tienen mérito para ello", ha afirmado para asegurar que él "jamás" denunció a alguien del PP. "Y mira que Aznar hizo cosas", ha señalado para asegurar que el PP no ganará el próximo 28 de mayo porque la ciudanía "los conoce".

José Luis Rodríguez Zapatero fue recibido entre aplausos por los presentes en una plaza en la que las sillas habilitadas llegaron a poco y la gente optó por sentarse en las escaleras del edificio de Obispado de Lugo (la organización cifró en 700 personas el público asistente). A la cita ha acudido la plana mayor del partido en la provincia, con el secretario xeral del PSOE de Lugo, José Tomé, a la cabeza, así como miembros de la dirección gallega, como el propio secretario xeral, Valentín González Formoso, y el responsable de Organización, José Manuel Lage Tuñas.

MÉNDEZ DESTACA LA "SEGUNDA GRAN TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"

Antes de que tomara la palabra el expresidente, la alcaldesa y candidata a la reelección ha iniciado su discurso con unas palabras de agradecimiento al "gran legado" que le dejó Orozco y su gobierno y ha pedido el apoyo para continuar con la "segunda gran transformación".

"Tiene que ser imparable y será si seguimos en el gobierno", ha dicho antes de pedir a los presentes un "último esfuerzo" durante lo que queda de semana. Así, ha apelado a "salir a las calles y a explicar su proyecto y para quien trabajan, que es para la gente de Lugo".

Lara Méndez también ha hecho referencia a la candidata del PP al alegar que "hay que formar gobiernos con la buena gente". "Porque también hay mucha diferencia", ha sostenido para resaltar la importancia de gente que ponga por encima de todo las necesidades de los vecinos y vecinas".

Además, ha argumentado que, con los anónimos, Candia le hizo daño a todo Lugo. "Y eso no se puede perdonar", ha afirmado en un discurso en el que ha asegurado que la ciudadanía ya está cansada de "anónimos, de juzgados y de malas praxis" que solo practican las "malas personas". "Y por eso necesitamos proyectos de buenas personas", ha dicho.

'LONGA NOITE DE PEDRA'

Por su parte, Orozco ha agradecido al partido que contasen con él para estar en el acto después de una 'longa noite de pedra', parafraseando a la obra poética de Celso Emilio Ferreiro y ha aprovechado para definir a Zapatero como "un hombre de paz y un hombre que trajo la paz".

Además, ha reivindicado la labor de su sucesora en la Alcaldía, de la que ha dicho que nunca se escuchó que "no fuese leal al conjunto de Lugo" y ha asegurado que el próximo domingo contará con el apoyo de los lucenses.

Por su parte, Besteiro, que se ha declarado "emocionado" por ver la Praza de Santa María "abarrotada", ha arengado a los presentes a "dejarse la piel" y a "ir a hablar con todos" y "pedir el voto a todo el mundo". "No hay que confiarse, porque esto va de la buena política, de buenas personas. Nos quedan seis días y no nos durmamos, no vaya a ser que el lunes tengamos pesadillas", ha afirmado.