Las zonas tensionadas enfrentan a Pontón y Rueda, que anuncia la entrega de 24 inmuebles en alquiler en Santiago

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el pleno del Parlamento. - DAVID CABEZON @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acceso a la vivienda y las zonas de mercado tensionado han centrado parte de la sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha afeado limitar sus actuaciones a "propaganda" y de favorecer "la especulación". El mandatario ha contraatacado acusándole de "dogmatismo" y con una invitación al acto de entrega de 24 nuevas viviendas que, en régimen de alquiler, se entregarán en Lamas de Abade --Santiago de Compostela-- el próximo martes.

"Si no viene quedará retratada una vez más", ha retado Rueda, quien también ha defendido que las cifras evidencian el "acelerón" en vivienda que se ha acometido en Galicia en los últimos tiempos y ha ejemplificado con que en el primer semestre del año en la comunidad se licitó vivienda pública por 302 millones de euros.

"De esos 302 millones, ¿sabe cuántos son de la Xunta? 300 millones. Y del Gobierno central, 6.000 euros. Ese Gobierno al que aplauden con las orejas, ya que en Madrid son tan mansos", ha continuado Rueda, quien ha reiterado un día más el compromiso adquirido al inicio de este mandato: finalizar la actual legislatura con 4.000 viviendas de promoción públicas nuevas.

Si Rueda ha ironizado con que, con el BNG hay "mucho dogmatismo y poco ladrillo", Pontón le ha respondido en un tono similar y ha subrayado que el "tour" que le ofrece el presidente por las nuevas viviendas públicas sería "muy breve". "De momento solo se entregaron 74. Y si entregan la semana próxima las otras 24, muy bien, serán 98 de 1.800 prometidas para 2026. Lo que queda acreditado es que su palabra no vale nada", ha espetado.

Asisismo, ha afeado la tardanza en actuar y ha ironizado con que el "gurú" Rueda justificó en su día que no se habían dado pasos previos por no tener constancia de la existencia "del problema".

ZONAS TENSIONADAS

Y mientras el presidente se reafirma en su visión de fracaso de la declaración de zonas tensionadas y ha insistido en que solo ha servido para empeorar la oferta y viviendas del mercado --ha dicho que los contratos de alquiler bajaron en A Coruña un 52% (de 734 a 349 desde julio) y ha sugerido que en Santiago sucederá algo similar--, la líder nacionalista le ha acusado de "boicot" por "ideología" y para favorecer "la especulación".

"¿Por qué en Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo también ha bajado la oferta si no hay zonas tensionadas? ¿Será porque la gente está en tan mala situación que no quiere cambiar de piso porque cada vez que lo hace el contrato es más alto?", se ha preguntado Pontón, quien ha propuesto declarar zonas tensionadas en todos los ayuntamientos "con los precios del alquiler descontrolado" y ha vinculado los argumentos de Rueda con la intención de "tapar su incompetencia".

La dirigente nacionalista ha enumerado otras propuestas en materia de vivienda como la compra pública de inmuebles ya construidos para poder favorecer el acceso a vivienda en alquiler. "Nosotros proponemos en cinco años 4.000 viviendas en un país que solo en las ciudades tiene 90.000 viviendas vacías", ha recordado.

"PÓNGASE LAS PILAS"

"Mire, en este país hay un problema porque miles de personas no pueden acceder a la vivienda. Tiene herramientas en su mano y lo que está demostrando es que a usted lo que le preocupa es que una minoría se haga rica a costa de los derechos de la mayoría, y ese no un modelo social de futuro. Póngase las pilas y deje la propaganda", ha instado.

Por su parte, el presidente gallego la ha acusado de dar datos "al chou --azar--" y "manipulados", antes de insistir en que para hacer viviendas es preciso "ladrillo" y no "dogmatismo" ni "ideología". Y ha concluido que mantiene su compromiso y la Xunta continuará avanzando en la construcción de viviendas en lo que resta de mandato.