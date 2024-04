Sindicatos piden una nueva reunión con Lorenzana ante el fin próximo del ERTE y preconcurso de Fandicosta

VIGO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO., UGT y CIG han vuelto a pedir una nueva reunión con la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, debido a que el próximo 17 de abril termina el plazo del actual expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de la pesquera gallega Fandiscosta.

En concreto, en una carta remitida a la titular de Industria de la Xunta de Galicia, las tres organizaciones sindicales han destacado que el mes de abril es "muy importante" para el futuro de los empleados de Fandicosta.

Y es que, además de rematar el plazo del ERTE, también termina en los próximos días el periodo extra del preconcurso de acreedores solicitado para poder concluir la venta de la compañía al grupo Wofco.

Por ello, los sindicatos han solicitado este encuentro para conocer el estado actual de dicha operación.

Por su parte, fuentes del Gobierno gallego consultadas por Europa Press han indicado que "no habrá problema" para recibir una vez más a los sindicatos, aunque han matizado que en la actualidad, todavía la operación no se ha cerrado y no hay "grandes avances" para informarlos hasta que termine la venta.

OPERACIÓN

Al respecto, fuentes conocedoras de la operación consultadas por Europa Press han asegurado que el acuerdo de venta está "encauzado", aunque todavía no ha sido firmado. Sin embargo, se prevé que salga adelante antes de que finalice el plazo del preconcurso, que termina el 13 de abril.

"No hay motivos para que no llegue a buen puerto", han añadido, indicando que los principales acreedores de Fandicosta han dado el visto bueno, por lo que se está trabajando para ultimar los últimos flecos y que "la cosa salga bien".

"Todavía hay tiempo", han subrayado, indicando que no creen necesaria una nueva prórroga del preconcurso, lo cual "liaría mucho las cosas". Las mismas fuentes han destacado el "gran esfuerzo" que están realizando todas las partes para sacar adelante la operación.

Pese a todo, han pedido "prudencia", aunque han aseverado que "no hay motivos para pensar que no vaya a salir adelante".