SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha celebrado el acuerdo alcanzado en las últimas horas entre la Unión Europea y Mauritania para renovar el protocolo de pesca en aguas del país africano, subrayando que si no se llegase a firmar este pacto habría "matado" a la flota gallega que faena en la zona.

Así lo ha señalado Otero en declaraciones a Europa Press tras conocerse este lunes la renovación de este convenio durante cuatro años más, lo que permitirá a una treintena de buques españoles continuar trabajando en uno de sus principales caladeros exteriores, después de que la expiración del anterior documento el pasado 14 de noviembre obligara a la flota comunitaria a abandonar esas aguas.

Desde las Cofradías han subrayado que se trata de un acuerdo "importante" ya que afecta a barcos españoles. Además, ha explicado que esta situación "los mataba", al tratarse de buques con planes industriales "muy definidos" en la zona, que los dejaba sin poder operar.

"Es una muy buena noticia", ha insistido, indicando que no solo barcos gallegos faenan en Mauritania, sino también de distintos puntos de España.

Todo ello después de que la Unión Europea y Mauritania han alcanzado un acuerdo para renovar durante cuatro años el protocolo de pesca sostenible.

"Estamos muy satisfechos por la conclusión de este acuerdo, que va a permitir a la flota española continuar faenando en un caladero fundamental para nosotros", ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en declaraciones a la prensa en Bruselas, en el marco del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE.

Sobre las condiciones del nuevo protocolo, Planas ha avanzado que "se mantienen las cuotas" y que "se mantendrían las cifras del anterior acuerdo", aunque ha precisado que corresponderá a la Comisión Europea publicar los datos definitivos y los detalles técnicos del pacto, que estarán condicionados al nivel de capturas en el caladero y que todavía deberá ser suscrito formalmente por ambas partes.

No obstante, Planas ha reconocido que todavía no puede ofrecer una fecha concreta para el regreso de los barcos, algunos de los cuales se han desplazado temporalmente a caladeros de Portugal y Guinea-Bisáu tras la expiración del anterior protocolo.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno mantendrá los contactos con el sector, el Ejecutivo comunitario y las autoridades mauritanas para que las embarcaciones puedan reanudar su actividad "lo antes posible", especialmente ante la proximidad de la campaña navideña, un periodo de especial importancia comercial para los marisqueros.