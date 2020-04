La Consellería do Mar lanza una campaña para consumir pescados ante crisis del coronavirus

Rosa Quintana insiste en demandar a Luis Planas que aclare si considera esencial el marisqueo, pese al desplome del 96% de las ventas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar lanza la campaña 'Merca produto fresco do mar. Estamos no mesmo barco' con el fin de animar al consumo de pescados ante la situación que atraviesa el sector por la crisis del coronavirus.

Actualmente, unas 40 lonjas siguen abiertas y 2.000 embarcaciones activas, mientras 10.000 profesionales del mar trabajan para llevar a ellas 700 toneladas de alimento de calidad cada día con el fin de garantizar el abastecimiento de la sociedad durante el confinamiento.

Entre otros beneficios, el consumo de pescados aporta la vitamina D, cuyo déficit se puede producir durante la reclusión en casa al no poder salir al aire libre.

A este respecto, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha remarcado el "importante" papel de la flota gallega en la cadena de suministros ante la situación excepcional que implica el estado de alarma. Por ello, esta campaña busca el "reconocimiento" a los trabajadores.

ACLARACIÓN SOBRE SI EL MARISQUEO ES ESENCIAL

Este miércoles, la conselleira do Mar ha mantenido una videoconferencia con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el resto de consejeros del ramo. Así, Quintana ha vuelto a pedir al Estado que aclare si el marisqueo es en la actualidad una actividad esencial, al tiempo que emplaza a estudiar la posibilidad de un cese general en el sector y a facilitar el acceso a afectados a prestaciones con una simplificación de trámites.

Esta petición se realiza ante al situación del desplome del 96% en las ventas del marisqueo desde que comenzó la alerta sanitaria, debido al cierre de la restauración y la inexistencia de eventos.

También se ha referido Quintana a la propuesta de Bruselas de medidas de apoyo al sector marítimo-pesquero para apuntar que supone un avance respecto a la inicial, pero cree que debería ser más ambiciosa. Resalta la importancia de que se incluya entre los beneficiarios de ayudas a mariscadores a pie, profesionales que siguen con actividad y al sector transformador y auxiliar.