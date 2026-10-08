Conxemar expulsa de forma "inmediata" a la empresa responsable de una publicidad "sexista" y "denigrante"

Imagen de la apertura de Conxemar 2026. - EUROPA PRESS

VIGO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados de Conxemar, que celebra esta semana su XXVII edición en Vigo, ha decidido expulsar de forma "inmediata" y "definitiva" a una empresa italiana que habría utilizado una publicidad que desde la Feria tachan de "sexista" y "denigrante".

"La compañía queda fuera de Conxemar y ya no estará presente mañana", ha expuesto Conxemar a través de un comunicado en el que condena "rontundamente" el uso de la imagen de una mujer "como reclamo comercial sexista y vejatorio". "Esta publicidad es incompatible con los principios de igualdad, dignidad y respeto que defiende la organización", han aseverado.

La Feria, tras conocer la imagen publicitaria, contactó con el Ministerio de Pesca de Italia, quien es el responsable del espacio expositivo. Según se desprende del comunicado, el Ministerio manifestó entonces que "desconociía la acción" de la que ya se ha desvinculado y que "rechaza frontalmente".

"Conxemar ha decidido que la empresa no puede continuar participando en la feria. La decisión es firme, ha sido comunicada ya al Ministerio italiano y será ejecutada con carácter inmediato", han zanjado desde la organización de la Feria.