España aporta 125.440 euros a la Iniciativa Puertos Azules de la FAO para reforzar la economía azul

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nuevo convenio suscrito con Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Vigo y la Xunta de Galicia para apoyar el programa de capacitación de la Iniciativa Puertos Azules, con una aportación económica conjunta de 125.440 euros.

Según ha informado el Ministerio, la contribución económica será financiada "a partes iguales" por las cuatro instituciones firmantes, las cuales aportarán 31.360 euros cada una para mantener el impulso a las actividades de formación, intercambio de conocimiento y fortalecimiento de capacidades que desarrolla la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco de esta iniciativa internacional.

Esta nueva aportación constituye la tercera contribución conjunta realizada por las cuatro entidades desde el inicio de su alianza en 2022, sumando un total acumulado de más de 333.000 euros para "impulsar las actividades de capacitación y fortalecimiento de la iniciativa" a nivel internacional.

Desde el Departamento de Agricultura han destacado que la iniciativa promovida por la FAO tiene como objetivo fomentar el desarrollo sostenible en zonas costeras a través de la mejora de la gestión y el funcionamiento de puertos pesqueros, priorizando la difusión de buenas prácticas en sostenibilidad ambiental, la mejora de la gestión de residuos, el fortalecimiento de la cadena de valor pesquera y la promoción de empleo de calidad.

Asimismo, el convenio contempla actuaciones de divulgación y la celebración de un acto en Vigo para presentar resultados, con lo que España "reafirma su compromiso" con los objetivos de la Iniciativa Puertos Azules y fortalece su posición como referente internacional en la promoción de modelos de gestión portuaria alineados con la economía azul y el desarrollo sostenible.

Así, el programa de capacitación constituye uno de los "pilares fundamentales" de la iniciativa y está orientado a reforzar las capacidades técnicas de los puertos pesqueros a nivel global, facilitando el intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales, administraciones y entidades vinculadas a la actividad portuaria y pesquera.