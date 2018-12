España pide un "esfuerzo adicional" para mejorar el recorte del 8% para las capturas de merluza sur

Publicado 18/12/2018 17:58:47 CET

BRUSELAS, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

España considera que la reducción del 8% en las capturas de merluza del Cantábrico que consta en el último documento que han discutido los ministros de Pesca de la UE no es "adecuado", por lo que pide "un esfuerzo mayor" para mejorar las posibilidades de pesca de este 'stock', a pesar de que la propuesta original de la Comisión Europea abogaba por un recorte del 14%.

"Creemos que se puede hacer todavía un esfuerzo adicional (...) A la Comisión Europea le parece que ha avanzado mucho, a nosotros esa cifra no nos gusta, creemos que se puede mejorar", han expresado fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

España batalla por evitar el quinto recorte consecutivo en las posibilidades de pesca de merluza del Cantábrico en unas negociaciones que se extienden ya ocho horas, desde que los responsables de Pesca de los Veintiocho volvieron a la mesa de negociaciones a las 10.00 horas de este martes.

Según han explicado las mismas fuentes, el documento elaborado por Austria, que ostenta la presidencia de turno de la UE hasta que finalice el año, "no es suficiente para casi nadie". "Todas las delegaciones han planteado su disconformidad con varias de las propuestas", han explicado.

Tras constatar que este texto no tenía el apoyo de la mayoría de los países, han comenzado las reuniones bilaterales entre Estados miembros y las consultas de las capitales tanto con la Comisión Europea como con Austria, que tiene la intención de presentar una nueva propuesta al final de la tarde.

Continúan también las negociaciones sobre las modalidades de acceso a las bolsas de capturas no deseadas de cinco 'stocks' que no tendrán posibilidades de pesca a lo largo de 2019 (dos bacalaos, dos merlanes y una solla o platija, todos ellos del Gran Sol). Con la entrada en vigor de la obligación de desembarque, estos ejemplares no se podrán devolver al mar, por lo que los Veintiocho tienen que buscar una solución para evitar que los barcos tengan que parar su actividad.

La Comisión Europea ha propuesto la creación de bolsas de capturas accesorias para estas capturas a las que tendrán acceso todos los Estados miembros a cambio de excedentes de otro 'stock', por ejemplo, merluza norte en el caso de España.

De la misma forma, la delegación española sigue negociando la introducción de intercambios "obligatorios" de especies con otros países para evitar el estrangulamento de la flota por especies en la que existen posibilidades de pesca para otros Estados miembros pero no para la flota española, como carbonero, otros caladeros de solla o platija o lenguados.