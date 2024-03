La Federación Provincial de Confrarías de A Coruña defiende que no tiene "implicación política alguna"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de A Coruña defiende que no tiene "implicación política alguna". En un comunicado, apunta que se busca "dejar algunos puntos claros" después de haber tenido "más protagonismo del deseado" durante la campaña electoral en las autonómicas, "cuando menos en redes sociales".

Precisamente, en la campaña se llamó la atención por redes sociales acerca del apoyo del presidente de las cofradías coruñesas, Daniel Formoso, a Alfonso Rueda durante un mitin del Partido Popular.

Así, la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de A Coruña subraya que se trata de "una organización plural en la cual tienen cabida todas las ideas y tendencias". Remarca que sus miembros son pescadores y mariscadores escogidos por sus compañeros, por lo que "no se mira su afiliación política, no se presentan representando a ningún partido y no son puestos a dedo".

Igualmente, recuerda que sus representantes "se reúnen con cuanta fuerza política, entidad o asociación lo solicite, sin importar el signo político de la misma, siempre y cuando esa reunión esté relacionada con la defensa de los intereses del sector pesquero".

No obstante, la Federación asegura "no estar de acuerdo con aquellas" personas que "solo parecen buscar su notoriedad a costa de aprovechar el trabajo de los demás y acusando a entidades con tan honda tradición como las cofradías de pescadores de no respetar derechos por razón de sexo".

Finalmente, este texto firmado por Daniel Formoso concluye con una llamada a "todos" los asociados a trabajar con "más fuerza" y dice que es en la junta general donde se deben tratar los asuntos de la Federación y tomar las decisiones "más oportunas".