La conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde, durante una intervención en el pleno del Parlamento gallego. - Xunta de Galicia

BRUSELAS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha valorado el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mauritania que podría permitir a los barcos retomar su actividad en ese caladero a principios de 2027, aunque ha lamentado que las negociaciones no concluyeran antes de que expirara el anterior protocolo, el pasado 14 de noviembre, lo que ha obligado a algunas empresas a mantener sus buques amarrados o buscar otros caladeros.

"Es una buena noticia para esos barcos que a día de hoy tenían esa incertidumbre de saber si iban a poder faenar en ese caladero histórico tan importante para ellos", ha señalado la representante gallega en declaraciones a la prensa en Bruselas, con motivo del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE, donde ha explicado que una delegación técnica de la Comisión Europea viajará este martes a Mauritania para continuar los trabajos de cara a la firma de un nuevo protocolo a principios del próximo año.

No obstante, la conselleira ha lamentado que la rapidez con la que ahora se busca cerrar el acuerdo no se hubiera producido antes de que expirase el anterior, una situación que ha dejado a las empresas afectadas sin posibilidad de continuar su actividad con normalidad y que, según ha advertido, ya está teniendo consecuencias económicas para el sector.

En este sentido, ha explicado que durante el Consejo ha hablado con algunas de las compañías afectadas, que le han trasladado que unas están buscando nuevos caladeros mientras otras mantienen sus barcos amarrados en Mauritania, por lo que ha reclamado que se les informe de los avances de las negociaciones para que puedan planificar su actividad y evitar mayores perjuicios económicos.

"Lo único que piden es planificación, que se informe para que ellos mismos puedan planificarse y evitar problemas económicos", ha insistido la representante gallega.

RECHAZO A LOS RECORTES DE CUOTAS PARA 2027

Por otro lado, la conselleira ha reafirmado la oposición de Galicia a la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 20% las capturas de merluza sur en 2027, al considerar que se trata de un recorte "inasumible" para una pesquería de la que dependen numerosas familias y comunidades costeras gallegas.

"Ese recorte del 20% en merluza sur, para nosotros es inasumible. Hay muchísimas flotas, hay muchas familias, hay muchas comunidades costeras de Galicia que dependen de ese recurso", ha advertido, al tiempo que ha defendido que los informes científicos permitirían aplicar una reducción menor o incluso mantener las capturas actuales.

En este sentido, ha considerado que la propuesta comunitaria es "muy restrictiva" y ha reclamado que las decisiones sobre las posibilidades de pesca tengan en cuenta sus consecuencias económicas y sociales antes de aprobarse, en lugar de evaluar sus efectos sobre el sector una vez adoptadas.

Por ello, ha reclamado que Bruselas no tenga en cuenta únicamente los criterios medioambientales y el estado de las poblaciones de peces, sino también los datos socioeconómicos, al considerar que estas decisiones tienen consecuencias directas para las comunidades que dependen de la pesca.

PIDE ACELERAR LA REFORMA DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN

En cuanto a la Visión 2040 para el futuro de la pesca europea, otro de los asuntos abordados en el Consejo, la conselleira ha explicado que Galicia ha trabajado con el resto de comunidades autónomas para elaborar una posición común, trasladada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con las principales demandas de las regiones españolas.

Aunque finalmente no ha podido intervenir durante el debate ministerial, ha señalado que sí ha tenido ocasión de trasladar directamente al comisario europeo de Pesca las preocupaciones de las comunidades autónomas, especialmente las de Galicia, por su peso en el sector pesquero.

En este contexto, ha defendido la necesidad de reformar "cuanto antes" la Política Pesquera Común y revisar los instrumentos actuales para que la flota y el conjunto del sector puedan avanzar hacia una actividad más sostenible y rentable.

Asimismo, ha reclamado que los objetivos planteados para los próximos quince años vayan acompañados de financiación suficiente y que las instituciones europeas escuchen tanto a las regiones como al propio sector pesquero antes de adoptar nuevas medidas.