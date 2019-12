Galicia ve "margen" para mantener el nivel de capturas de merluza sur y aboga por levantar la veda de la cigala

Publicado 16/12/2019 17:39:24 CET

BRUSELAS, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, cree que hay "margen" para conseguir que la flota española mantenga nivel de capturas de merluza sur de este año en 2019, frente al recorte del 20% planteado por la Comisión Europea, y considera que los últimos informes científicos avalan la apertura de la pesquería de cigala tras cuatro años de cierre.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios en el marco de la reunión en la que los ministros de Pesca de los Veintiocho deben fijar las posibilidades de pesca de la flota comunitaria para el año 2020.

"Defendemos que aplicando el rango más alto recuperaríamos un 47% de la biomasa manteniendo las mismas posibilidades de pesca que en 2019. Por tanto, desde Galicia demandamos que se nos mantengan las mismas posibilidades de pesca", ha reivindicado Quintana.

"Creemos que hay margen para conseguir un 'roll-over' (el mismo nivel que en este año) y por hemos pedido al Ministerio que defienda esta postura", ha insistido la conselleira gallega, de cara a unas negociaciones que no se cerrarán, salvo sorpresa, hasta la madrugada del martes al miércoles.

Con respecto a la cigala capturada frente a la costa gallega, Quintana ha asegurado no entender las "cabezonerías" que conducen a mantener cerrada esta pesquería por quinto año consecutivo "si se ha comprobado que en estos cinco años se ha constatado un incremento de la biomasa" de este stock.

"Los científicos también tienen que ser conscientes de que detrás de sus decisiones hay un sector de actividad económico", ha enfatizado. "Forcemos lo suficiente a la Comisión para conseguir ya la apertura este año aunque sea con pocas toneladas", ha completado.

En este sentido, la conselleira do Mar ha confiado en que el Ejecutivo comunitario "reflexione" y tenga en cuenta la necesidad de garantizar la sostenibilidad no sólo medioambiental, sino también "social y económica".

Quintana ha celebrado, en la misma línea, que en el primer intercambio de posturas entre los ministros haya habido Estados miembros como Alemania o Portugal que hayan defendido el mismo enfoque.

"La verdad es que escuchar a la ministra de Alemania o al ministro de Portugal hablar de que no hay justicia medioambiental si no hay también justicia social me causó un impacto muy positivo", ha confesado.