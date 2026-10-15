Mar reivindica el "liderazgo pesquero" de Galicia y la economía azul en la presentación de Faro Summit

Marta Villaverde este jueves en Baiona. - XUNTA

VIGO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este jueves en la rueda de prensa de presentación de la primera edición del Faro Summit 2026, un encuentro internacional promovido por el Ayuntamiento de Baiona y la Autoridad Portuaria de Vigo que reunirá los días 19 y 20 de noviembre expertos, comunidad científica, gestores portuarios e industria para abordar el futuro y la sostenibilidad de los océanos.

Ella ha destacado el "liderazgo pesquero" de la Comunidad y el papel estratégico de Galicia como primera potencia pesquera de la Unión Europea, recordando que concentra cerca de la mitad de la flota española y lidera una cadena mar-industria que factura casi 9.000 millones al año.

En este contexto, ha puesto en valor este evento, que coincide con el décimo aniversario de la estrategia Blue Growth de Vigo, aprovechando para reivindicar que la Xunta "tiene absolutamente claro que la sostenibilidad ambiental solo es duradera y real si avanza de la mano de la viabilidad económica y de la justicia social".

"Desde la Consellería do Mar seguiremos trabajando para que Galicia continúe marcando el rumbo de la economía azul en Europa", ha sentenciado.