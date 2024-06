Mariscadores de la ría de O Burgo advierten de una situación "límite" y urgen un informe sobre el pago de ayudas

A CORUÑA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de Pescadores de A Coruña ha exigido a la Xunta que elabore un "informe jurista" para esclarecer si es el Gobierno autonómico o el central el que debe aportar una solución ante la "situación límite" que sufren los mariscadores y mariscadoras de la ría de O Burgo una vez "malfinalizadas" las obras de dragado. Al mismo tiempo, le instan a que solicite una mesa de control y seguimiento de esta obra.

"Pedimos a la Xunta que elabore un informe jurista para esclarecer de una bendita y santa vez cuál de las administraciones tiene que asumir esta responsabilidad", ha explicado el portavoz el colectivo, Manuel Baldomir.

Lo ha hecho en una rueda de prensa convocada para dar cuenta de la reunión celebrada este jueves en la que estaban citados representantes de la Xunta y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para abordar este asunto y a la que no ha acudido ningún miembro de la Administración central, hecho que Baldomir ha calificado de "vergonzoso".

"Cada vez que convocamos a las dos administraciones para exponer la problemática de la Cofradía para tener un futuro asegurado o no viene una o no viene la otra", ha lamentado tras alertar de que "hay gente que no tiene solvencia económica para seguir adelante". Ha recordado que hasta que la cría crezca, una vez finalizadas las obras de dragado y acometida la siembra y puedan faenar, deben pasar "entre 18 y 24 meses".

"No se puede permitir que por orgullos políticos y discrepancias de colores se tengan tiradas en la calle a 76 familias sin poder trabajar, como ellos reconocen -- ambas administraciones -- y sin dar solución", ha añadido.

En la misma línea, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, Javier Mariñas, ha exigido a la Xunta y al Gobierno central que "dejen de utilizar a este colectivo como rehenes y que se pongan de acuerdo" ante la "situación total de desamparo" que están viviendo tras llevar "todo el año sin cobrar".

"Cuando vayan a abrir la ría no va a haber mariscadores", ha lamentado y anuncia que continuarán con las movilizaciones hasta conseguir una solución.