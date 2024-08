Mariscadores de la ría de O Burgo urgen ayudas tras el dragado: "No nos quieren dar una solución"

A CORUÑA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mariscadores de la ría de O Burgo han vuelto a reclamar ayudas a las administraciones central y autonómica mientras no puedan faenar tras el dragado de la ría y hasta que el marisco sembrado no alcance la talla legal.

Lo han hecho coincidiendo con la convocatoria de una nueva movilización en la zona de A Puente da Pasaxe, en los accesos de A Coruña.

"La gente no sabe cómo puede ser su futuro a largo plazo, no puedes bajar a faenar y no te quieren dar una solución", ha sentenciado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz del colectivo, Manuel Baldomir.

Por otra parte, ha confirmado que no se celebró la reunión convocada para este lunes al no asistir representantes del Gobierno central y de la Xunta que, en su caso, planteó un cambio del encuentro para el 2 de septiembre, fecha para la que el colectivo volverá a emplazar a las administraciones.