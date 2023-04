Mejilloneros urgen una "solución ya" puesto que "miles de explotaciones están en peligro"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de asociaciones de mejilloneros Arousa y Norte ha urgido una "solución ya" puesto que "miles de explotaciones están en peligro" por el conflicto derivado de la falta de semilla para el cultivo.

En un comunicado, después de las protestas de este jueves en Santiago, que conllevaron dos detenidos, una mujer y un hombre que participaban en las movilizaciones, esta federación niega los hechos que les atribuyen tanto la policía como la Delegación del Gobierno.

Además, habla de "desesperación" y afirma no entender cómo no les recibe el presidente de la Xunta y por qué la Consellería do Mar cierra zonas para la recogida de mejilla.