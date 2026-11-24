Millán Mon. - PPE

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado popular Francisco Millán Mon ha celebrado este martes el acuerdo pesquero alcanzado entre la Unión Europea y Mauritania, al ser "muy importante" para la flota del 'viejo' continente y, concretamente, para la española.

Así lo ha señalado en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde ha indicado que ha seguido "muy de cerca" el proceso negociador a lo largo de todo este año.

"Espero que se firme cuanto antes una vez solventadas las cuestiones técnicas pendientes, y que la firma se acompañe de la aplicación provisional del protocolo, para que la flota pueda volver a faenar lo antes posible. Conozco bien el impacto que este acuerdo tiene en los barcos pesqueros gallegos", ha reivindicado.

Sin embargo, ha apuntado a la importancia de que los negociadores europeos incluyan una cláusula que contemple una prórroga automática, tácita, "que facilite la prolongación del protocolo cuando este expire". "Sería útil para evitar interrupciones en el futuro como la que ahora estamos viviendo", ha sentenciado.