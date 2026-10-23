Organizaciones de productores de Vigo reclaman agilizar ayudas ante la "difícil situación" de la flota pesquera

VIGO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de productores viguesas (Opnapa, OPPC-3 y OPPF-4) trasladaron a la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, su preocupación por la situación económica que atraviesan las empresas armadoras como consecuencia del encarecimiento del combustible y por las "dificultades y demoras" en la percepción de las ayudas habilitadas por el Gobierno.

En un escrito conjunto solicitan revisar con carácter urgente el sistema de compensaciones, incluida su aplicación retroactiva, para contribuir a mantener la actividad de la flota, que se encuentra en una "difícil situación".

Una de las principales preocupaciones, explican, se refiere a las flotas que faenan en aguas internacionales, cuyas empresas todavía no han recibido las ayudas iniciales correspondientes al periodo marzo-abril, "pese a soportar incrementos del precio del combustible superiores al 86,23% respecto a febrero". Las demás flotas también afrontan dificultades para compensar el aumento de sus costes, al no disponer de nuevas ayudas posteriores a abril, indican.

Las organizaciones señalan, asimismo, la conveniencia de que los importes anunciados públicamente por el Ministerio se traduzcan cuanto antes en ayudas efectivamente percibidas por las empresas.

Consideran que la agilidad en la tramitación y el pago, "que hasta ahora no ha existido, resulta fundamental para que estas medidas puedan cumplir su objetivo de aliviar la presión económica sobre los armadores".

Además, también reivindican que las ayudas se calculen sobre el combustible realmente consumido, que se revise su cuantía para cubrir el 70% del sobrecoste durante todo el periodo y que estas mejoras tengan efecto retroactivo.