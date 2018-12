Paralizan la búsqueda activa del marinero desaparecido en el naufragio del 'Sin Querer Dos'

Publicado 23/12/2018 11:36:36 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha decidido paralizar la búsqueda activa del marinero desaparecido del 'Sin Quere Dos', naufragadoel pasado miércoles a 4,5 millas de Fisterra (A Coruña). Según informan fuentes de este servicio a Europa Press, las labores pasarán ahora a una segunda fase hasta dentro de unos días.

No obstante, ello no quiere decir que se deje de buscar al marinero, sino que no habrá medios específicos para ello. De hecho, se emitirán avisos a embarcaciones del área por si logran ver algo y a los medios terrestres que desarrollen sus labores habituales por la zona.

Además, los medios de Salvamento, aunque no se dediquen a la búsqueda de manera específica, sí cubrirán la zona del naufragio en el día a día. Así las cosas, está previsto que la fase activa se reinicie pasados unos días, cuando el cuerpo podría ser visible, según se prevé.

En el naufragio de este pesquero fallecieron tres tripulantes y otros seis lograron ser rescatados con vida. Pocas horas después de este accidente, cuya investigación apunta a dos golpes de mar como causantes, se produjo otra tragedia también en la costa coruñesa, en este caso en el propio puerto de Malpica, donde el vuelco del 'Silvosa' se saldó con la muerte del patrón.