Planas lamenta la "falta de generosidad y patriotismo" del PP en la defensa del sector pesquero

Reitera que España interpondrá recurso ante el veto como parte de la "defensa firme" por el Gobierno de los intereses de la flota española

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado este martes la "falta de generosidad y patriotismo" del Partido Popular en la defensa del sector pesquero español tras el veto impuesto por la Comisión Europea (CE) a la pesca de fondo que afecta a parte de la flota española.

"Hoy lo tenían fácil, podría haber dicho que el PP apoya al Gobierno de España en defensa del sector pesquero, pero al PP le falta generosidad y patriotismo en la defensa de los intereses de España y del sector pesquero", ha lamentado Planas durante su participación en el Pleno del Senado, al responder al senador 'popular' Miguel Ángel Tellado que le cuestionó por las actuaciones españolas ante el veto de Bruselas.

Al titular de Pesca le ha chocado que las declaraciones del senador 'popular' "no se identifican" con las palabras de las comunidades autónomas de Galicia y Andalucía, las regiones más afectadas por este veto y en las que gobierna el PP, que sí "trabajan con el Gobierno y el conjunto del sector".

Además, Planas ha recordado que los expertos han asegurado que el reglamento de base que ha permitido la ejecución directa de la Comisión Europea del veto a la pesca de fondo es de 2016. "¿Quién gobernaba en 2016? Comó les colaron, siendo tan listos, este gol por la escuadra", ha ironizado durante su intervención.

El titular del ramo ha lamentado también que los 'populares' estén utilizando los argumentos empleados por Bruselas en contra de España. "Lo último que no me esperaba es que se hiciera eco de argumentos contra España que ha usado la Comisión Europea. Cuando se negocia en Bruselas, ustedes no están con el Gobierno y eso debilita a nuestros intereses", ha señalado.

REGLAMENTO "INJUSTO Y DESPROPORCIONADO"

Planas ha vuelto a reiterar la decisión del Gobierno de presentar el recurso ante el Tribunal de Luxemburgo por un reglamento que considera "injusto y desproporcionado", que adolece de "defectos importantes". "El Gobierno hace una defensa firme de los intereses del sector pesquero", ha zanjado ante las declaraciones del senador Miguel Ángel Tellado, que ha acusado al Gobierno de "no estar a la altura" de la situación, ni de defender los intereses de la flota española.

Por su parte, el senador del Partido Nacionalista Vasco, Juan Carlos Medina, ha reclamado al Gobierno que escuche a la flota pesquera y sea "tenida en cuenta" en estos complicados momentos, al tiempo que ha pedido "un respuesta urgente" del Ejecutivo.

"Más que alzar la voz en esta situación, lo que necesitamos es una respuesta urgente", ha asegurado Medina tras el 'rifi-rafe' que ha tenido Planas con el senador 'popular'.

El ministro ha vuelto a reiterar que el tema de la veda es "serio", lo que motivó la "acción inmediata" del Ejecutivo de la mano del sector y las CCAA afectadas. "Trabajamos en la revisión inmediata del contenido del reglamento y vamos a llevar este asunto ante el Tribunal de Luxemburgo, porque no se ha utilizado la información científica más moderna disponible, lo que es lamentable, y no se ha tenido en cuenta las consecuencias económicas y sociales", ha explicado.

"No le quepa duda de que vamos a estar de la mano con el sector y las comunidades autónomas trabajando para revertir esta situación que es notablemente injusta y que nos dejó el reglamento de 2016", ha zanjado.