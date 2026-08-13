El Puerto de Vigo acogerá este mes la XIX Festa do Marisco, que espera reunir a más de 50.000 personas

Imagen de la presentación de la Festa do Marisco de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Vigo volverá a ser el escenario de una nueva edición de la Festa do Marisco, que en su XIX convocatoria se llevará a cabo durante ocho días, en los fin de semana del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre.

Así lo han señalado sus organizadores durante la presentación oficial del evento, que este año será "histórico" por crece en jornadas y espera reunir a más de 50.000 personas.

Precisamente la gerente de la Asociación de Comercializadores de Pescado del Puerto de Vigo (Acopevi), Mar Amate, ha puesto en valor esta "ambiciosa" fiesta, que será la antesala de la del 2027, cuando cumplirá su 20 aniversario coincidiendo con el 50 cumpleaños del nacimiento de la Asociación.

Al respecto, ha aprovechado para destacar el trabajo que desde Acopevi se realiza para tratar de llevar a la mesa de todos los vigueses, gallegos y personas de todo el mundo el mejor marisco.

La fiesta contará con el apoyo tanto de la Autoridad Portuaria de Vigo, como de la Xunta, del Ayuntamiento, de la Diputación de Pontevedra y de la Zona Franca.

Los representantes de las administraciones han destacado la importancia del evento para poner en valor un producto de "calidad" como es el marisco gallego, así como para reivindicar el trabajo de todo el sector pesquero.