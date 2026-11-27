Alfonso Rueda visita las instalaciones de Bolton Food en O Grove. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este viernes las instalaciones de Bolton Food en O Grove (Pontevedra), donde ha puesto en valor la importancia de la actividad conservera gallega como un "sector clave" en la cadena Mar-Industria, con una importante vinculación con el tejido económico y productivo de las localidades costeras.

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, Rueda ha destacado el hecho de que un grupo internacional haya apostado por Galicia para concentrar su principal núcleo industrial en España, a través de las plantas de O Grove y de Cabo de Cruz, en Boiro, en las que, ha destacado, existe "una importante presencia de mano de obra femenina".

Además, ha puesto en valor que esta actividad industrial impulsa a una extensa cadena de suministro local en la que participan empresas de transporte, fabricantes de envases y proveedores de materias primas, entre ellos los del sector marisquero de las rías gallegas. "Una muestra perfecta de lo que es la Galicia Calidade, que son todos esos productos que nos distinguen en todo el mundo", ha apostillado.