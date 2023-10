La Xunta se abre a un posible adelanto de la campaña de extracción de la mejilla

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en su visita al Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), en Vilanova de Arousa (Pontevedra).

La Consellería do Mar ha abierto la puerta a un posible adelanto de la campaña de extracción de la mejilla ante los datos aportados por diferentes organismos científicos.

La decisión de un posible adelanto "está sobre la mesa", pero en todo caso deberán tratarla analizando si los datos que aportan los científicos lo aconsejan de esa forma.

Así, lo ha señalado el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en su visita al Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa, donde ha destacado el trabajo del centro y de otros como el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia-Intecmar y el centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar a la hora de transmitir conocimiento al sector y a la propia Administración.

En su visita, Villares ha estado acompañado por el director xeral de

Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, y por el director del centro, Carlos Gabín.

De esta forma, Gabín ha expuesto que el control de más de 600 puntos de muestras realizado por el equipo del CIMA y los de Fundación Cetmar han permitido concretar que existe abundancia de mejilla, con áreas donde la cobertura se sitúa en el 80-90%.

Los bateeiros también han apreciado mayores desoves y ahora presencia de semilla en las rocas, lo que lleva a que demande poder empezar cuanto antes su recolección.

"Es lo que estamos valorando, hablando con el sector y con los expertos del CIM y otros organismos científicos para fundamenta, en base a todos los datos que hay, las decisiones a tomar", ha esgrimido.

SITUACIÓN DEL LIBRE MARISQUEO

En otro orden de cosas, Villares, a preguntas de los medios, ha reconocido que está siendo un "año atípico" en zonas marisqueras de Galicia donde hay dificultades para el crecimiento de los bivalvos.

Ante esto, ha mostrado su intención de potenciar los contactos que ya existen entre la Consellería y los afectados y tratar las medidas que se deben tomar, pero siempre con consenso y estar la ciencia de por medio.

"Vamos a poner a disposición del sector más ciencia y más investigación, intentar tener más datos y conocimiento de las situación y, a partir de ahí, tomar la mejor decisión para todos", ha señalado.