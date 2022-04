La Xunta mantiene cerrado el banco de As Pías, en Ferrol, por escasez de almeja

La posible causa obedece a la proliferación de un depredador natural del bivalvo, la estrella de mar

FERROL, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los mariscadores a flote de las cofradías de Ferrol y Barallobre (Fene) recibieron en las últimas horas la confirmación de que no se podrá volver a abrir el banco de As Pías (el más grande de la Ría de Ferrol) debido a la escasez de almeja de talla comercial.

El sector, explicó este viernes el patrón del pósito fenés, Jorge López, esperaba que volviese a abrir tras meses cerrado para que los socios "pudiesen remontar un poco la mala situación" que llevan, ha incidido, "desde hace tanto tiempo".

Pero no ha sido así y en las últimas horas los técnicos de la Xunta les han anunciado en una reunión que no será posible, puesto que "no hay marisco válido para extraer", supuestamente debido a la proliferación de estrella de mar, un depredador natural del bivalvo.

Por parte de las cofradías insisten en la necesidad de conocer las causas de la crisis de producción de almeja de un banco que durante décadas fue el más importante de toda Galicia.

El sector cree que no hay una única causa y, de hecho, ha promovido la creación de una mesa de trabajo con representación de todas las administraciones implicadas para estudiar a fondo el origen de esta situación sin precedentes.

"Últimamente", señalan los pósitos en un comunicado, "fue un parásito (el Perkinsus olseni) el que llevaba la culpa y en esta ocasión es un depredador marino, la estrella de mar, acusada de la desaparición de tres toneladas de almeja" en un banco, añaden los patrones mayores en un comunicado, "en el que no trabajaron más de media docena de profesionales apenas cinco días de septiembre a marzo".

NO ANTES DE JUNIO

Las previsiones del sector confiaban en que el banco abriese de nuevo durante la primera quincena de este mes de abril y por parte de la Xunta se les ha informado de que se estudiará la posibilidad de volver a autorizar la extracción de almeja en la zona en junio, no antes.

A esta situación se suma, recuerdan las cofradías, el hecho de que el banco de A Cabana-A Malata cerrará en breve con el inicio de las obras de la construcción del viaducto para el acceso ferroviario del puerto exterior.

"La situación es ya desesperada", advierten los portavoces de los pósitos, "para un sector que se queda literalmente sin alternativas", por lo que piden a la Xunta una reunión urgente para "estudiar soluciones y poder acabar con la progresiva sangría de abandonos".