Caballero confirma que la dotación presupuestaria en 2027 para "pagar vuelos" desde Peinador

VIGO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado que los presupuestos municipales de 2027 contarán con fondos para financiar un nuevo concurso público para "pagar vuelos" desde el aeropuerto de Peinador, con el foco puesto en las rutas a Londres, París, Alicante y Sevilla.

En declaraciones enviadas a los medios, el regidor ha insistido en que la Xunta paga vuelos desde A Coruña y desde Santiago, mientras que en Vigo tendrá que ser el Ayuntamiento, "en solitario", el que financie la implantación de nuevas rutas.

Al respecto, ha explicado que el nuevo concurso público de promoción turística destinado a aerolíneas está "avanzado", y el gobierno local quiere "estabilidad en los vuelos y las rutas", por eso tiene la dotación presupuestaria "preparada".

Caballero ha vuelto a remarcar que la Diputación de Pontevedra y la Xunta "no pagan vuelos en Vigo", sino que quieren destinar fondos a "publicidad y propaganda", para "vuelos que no existen". "Este sistema es lo más estúpido que oí en mi vida", ha proclamado.

"Realmente, los únicos que apostamos por vuelos en Vigo somos el Ayuntamiento de Vigo. La diputación absolutamente a la contra, sin pagar ni un céntimo, y la Xunta completamente a la contra, sin pagar ni un céntimo en Vigo. En Santiago sí. En Santiago está pagando vuelos, que enseñen las cuentas", ha reclamado.